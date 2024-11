Bitcoin Prognose: Neue Kursexplosion? Experte sieht historisches Muster

Mit einem moderaten Kursplus stabilisiert sich Bitcoin heute bei 92.500 US-Dollar. Damit befindet sich der Bitcoin-Kurs in Reichweite zum Allzeithoch, das vor rund einer Woche bei 93.400 US-Dollar erreicht wurde. Intraday konnte Bitcoin bereits die 93.000 US-Dollar testen. Die jüngste Konsolidierung stellt sich insoweit bullisch dar, kleinere Rücksetzer wurden immer wieder gekauft. Damit stehen die Chancen potenziell gut, dass die aufwärts gerichtete Trendbewegung jetzt Fortsetzung findet.

Die aktuelle Kursentwicklung von Bitcoin erinnert nach dem führenden Analysten Ali Martinez stark an das Muster aus dem Jahr 2020. Damals stieg der Bitcoin-Preis nach dem Überschreiten des Allzeithochs von 19.700 US-Dollar um 26 Prozent, konsolidierte etwa eine Woche und erreichte anschließend die Marke von 40.000 US-Dollar. Derartige Bewegungen entstehen häufig durch eine Mischung aus technischer Marktstruktur und psychologischen Triggern, wenn neue Höchststände erreicht werden. Denn FOMO hat den Bitcoin-Kurs damals mehr als verdoppelt.

Heute zeigt Bitcoin demnach eine ähnliche Dynamik. Nach dem Überwinden seines vorherigen Allzeithochs verzeichnete der Preis einen Anstieg von 28 Prozent und befindet sich aktuell in einer sechs Tage andauernden Konsolidierungsphase. Diese Parallele weckt Spekulationen, dass sich der nächste große Kurssprung abzeichnen könnte. Historische Muster in volatilen Märkten sind jedoch keine Garantie und hängen stark von externen Faktoren wie Makrotrends ab. Wenn der Experte jedoch Recht behält, könnte Bitcoin bis auf über 140.000 US-Dollar steigen.

In 2020, after Bitcoin broke its previous all-time high of $19,700, it surged 26%, consolidated for a week, then jumped to $40,000.



Fast forward to today: $BTC has risen 28% after surpassing its previous ATH and has been consolidating for the past six days. History might be… pic.twitter.com/fuKygwla6x