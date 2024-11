Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Kursrückgang. Im XETRA-Handel fiel der Aktienkurs um 2,3 Prozent auf 56,65 Euro, nachdem er bei Börseneröffnung noch bei 58,65 Euro notiert hatte. Das Handelsvolumen belief sich auf 21.088 Aktien. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigen sich Analysten optimistisch: Sie prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn von 1,85 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 67,88 Euro.

Dividendenausblick und Zukunftsperspektiven

Für das Jahr 2024 erwarten Experten eine Dividende von 0,870 Euro pro Aktie, was einem Rückgang gegenüber der Ausschüttung von 1,10 Euro im Vorjahr entspricht. Trotz der momentanen Kursschwäche liegt das 52-Wochen-Hoch der Aktie bei 123,75 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial andeutet. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 11. Dezember 2024 präsentiert und könnten neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

