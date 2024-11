Martinsried bei München (ots) -Die Deutsche Leberhilfe e.V. startet in Köln eine Plakataktion, die dem Thema Hepatitis mehr Aufmerksamkeit verschaffen soll. Zu den Unterstützern zählt auch das Pharmaunternehmen Gilead Sciences.Wer durch Köln streift, wird ab heute mit einer ungewöhnlichen Frage konfrontiert: 'IST DIR DEINE LEBER WURST?' steht auf 80 Plakaten, die bis zum 25. November 2024 im Stadtgebiet aushängen - und dass man bei der Schreibweise ins Nachdenken kommt, ist natürlich Absicht. Denn mit diesem und weiteren Plakatmotiven weist die Deutsche Leberhilfe e.V. die Kölner Bevölkerung auf das Risiko für potenziell schwer verlaufende Infektionen der Leber mit Hepatitisviren hin. Die gute Nachricht: Gegen manche Hepatitisformen gibt es eine Impfung, andere lassen sich heute gut behandeln oder sogar heilen. Für eine Therapie müssen sie aber erst einmal erkannt werden. Die Deutsche Leberhilfe e.V. ruft daher auf, mit der Hausärztin oder dem Hausarzt über dieses wichtige Thema zu sprechen, gegebenenfalls den Impfschutz zu vervollständigen und sich auf Hepatitis B und C testen zu lassen.Die Plakataktion ist Teil der Initiative Hepatitis-freies Köln, mit der die Deutsche Leberhilfe e.V. und weitere Projektpartner:innen die Kölner Bürger:innen über die Virushepatitis aufklären möchten. Auch das Pharmaunternehmen Gilead Sciences GmbH zählt zu den Unterstützern. "Als Spezialist für Lebererkrankungen begrüßen und fördern wir derartige Initiativen sehr", sagt Martin Flörkemeier, Pressesprecher bei Gilead. "Sie tragen dazu bei, die Virushepatitis so weit zurückzudrängen, dass sie keine gesundheitliche Gefahr mehr darstellt." Um dieses Ziel zu erreichen, engagiert sich Gilead zusammen mit Ärzt:innen, Suchthilfen und Initiativen in vielen weiteren Projekten. "Wir wollen damit vor allem die Versorgung jener Bevölkerungsgruppen verbessern, die ein erhöhtes Ansteckungsrisiko und oft auch einen eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung haben", sagt Flörkemeier. Allerdings ist die Virushepatitis nicht auf diese Gruppen beschränkt, woran auch ein weiteres Plakat der Aktion erinnert: 'HEPATITIS KANN JEDE*N TREFFEN!' ist darauf zu lesen. Wurst sollte sie jedenfalls keinem sein.Mehr zur Initiative Hepatitis-freies Köln unter www.hepatitisfreies-koeln.deMehr über die Gilead-Projekte zur Bekämpfung der Virushepatitis unter https://www.gileadpro.de/deÜber Gilead SciencesGilead Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das seit mehr als drei Jahrzehnten medizinische Durchbrüche anstrebt und erreicht, mit dem Ziel eine gesündere Welt für alle Menschen zu schaffen. Das Unternehmen engagiert sich für die Entwicklung innovativer Arzneimittel zur Vorbeugung und Behandlung lebensbedrohlicher Krankheiten wie HIV, virale Hepatitis, COVID-19, Krebs und entzündliche Erkrankungen. Gilead hat seinen Hauptsitz in Foster City, Kalifornien, und ist weltweit in mehr als 35 Ländern tätig.Gilead ist seit mehr als 35 Jahren ein führender Innovator im Bereich HIV und treibt Fortschritte in der Behandlung, Prävention und Heilungsforschung voran. Das Unternehmen hat im HIV-Bereich bisher 12 Arzneimittel (https://www.gilead.com/science-and-medicine/medicines) entwickelt, darunter das erste Single-Tablet-Regime zur Therapie der HIV-Infektion, das erste antiretrovirale Arzneimittel für die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) zur Verringerung von HIV-Neuinfektionen und das erste lang wirksame injizierbare HIV-Arzneimittel, das zweimal jährlich verabreicht werden muss. Unsere Fortschritte in der medizinischen Forschung (https://www.gilead.com/science-and-medicine/research) haben dazu beigetragen, HIV zu einer behandelbaren - und vermeidbaren - chronischen Erkrankung für Millionen von Menschen zu machen.Für weitere Informationen zu Gilead Sciences besuchen Sie bitte die Website www.gilead.com oder www.gileadsciences.de, folgen Sie Gilead auf X/Twitter (@Gilead Sciences) und LinkedIn (@Gilead-Sciences). Für weitere Informationen zu den Produkten und Initiativen von Gilead besuchen Sie bitte die Website https://www.gileadpro.de/.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-Privat Securities Litigation Reform Act von 1995, die Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen. Diese Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse eventuell wesentlich von den im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellten Ereignissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Einzelheiten zu diesen und weiteren Risiken sind im Quartalsbericht von Gilead auf Formblatt 10-K für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Quartal enthalten, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Informationen, die Gilead gegenwärtig vorliegen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.Kontakte:Unternehmenskontakt:Gilead Sciences GmbHArne NeumeyerFraunhoferstr. 17, 82152 MartinsriedTel.: 089 / 89 98 90 47, Fax: 089 / 89 98 90 50E-Mail: arne.neumeyer@gilead.comPressekontakt:AIDGENCY GmbHDr. Birthe FriessDachauer Straße 36, 80335 MünchenTel.: 089 / 383930-0, Fax 089 / 461 36 130E-Mail birthe.friess@the-aidgency.deOriginal-Content von: Gilead Sciences, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41697/5912501