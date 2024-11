5 Gründe für 230 % Kursexplosion des Cardano-Memecoins Snek seit Trump

Der Markt der Memecoins ist sehr schnelllebig und nun scheinen die Investoren mit Snek einen neuen Token gefunden zu haben, welchen sie in die Höhe treiben wollen. Welche fünf Katalysatoren den Snek-Kurs gerade explodieren lassen und ob Sie jetzt noch investieren sollten, erfahren Sie im folgenden Beitrag.

Snek ist ein besonders nützlicher und vielseitiger Memecoin

Während die meisten Memetoken sinnlos und nutzlos sind, handelt es sich bei Snek um ein vollkommen anderes Projekt. Denn es umfasst unterschiedlichste Geschäftsbereiche, mit denen für eine organische Nachfrage nach den $SNEK-Coins sowie Einnahmen gesorgt werden kann.

Unter anderem beinhaltet Snek einen eigenen Energydrink, für den die blau-violette Schlange das Markenzeichen ist. Somit werden nicht nur rein digitale Produkte, sondern ebenso physische Angebote offeriert, was den Memecoin sogar diversifizierter als viele andere Kryptowährungen aufstellt.

Jetzt in diversifizierten Snek-Coin investieren!

Für den Handel an den Kryptobörsen bietet Snek den Snekbot, der ein Trading-Bot für das Cardano-Ökosystem ist. Angesteuert wird dieser über die populäre Social-Media-App von Telegram und soll die Handelserfahrung für Anwender verbessern, indem automatisch Trades ausgeführt werden.

Überdies gibt es das gamifizierte Staking-System, welches Last Snek Standing heißt. Dieses verwendet drei verschiedene Pools mit Laufzeiten von vier, sieben und zehn Monaten. Auf diese Weise sollen insgesamt 500 Mio. $SNEK-Coins emittiert und somit die Gemeinschaft mit ihrem Kapital längerfristig gebunden werden.

Not only @snek launched cool products generating income such as@snekx_io: The one-stop-shop platform to launch Cardano tokens instantly@snekbot_io: The BONKbot of Cardano@snek_energy: The Energy drink of web3@SneksOnChain: Media



Snek has an ecosystem fund and DAO in the… pic.twitter.com/Ka2Gy2qxn9 - Snek (@snek) June 26, 2024

Hinzu kommt der Snek Ecosystem Fund, welcher verschiedene Projekte auf der Cardano-Blockchain finanziell unterstützt. Somit sollen Innovation und Wachstum innerhalb des Ökosystems gefördert werden. Ebenso gibt es Initiativen für Medien, NFTs und Merchandise.

Zudem zählt zu dem Projekt die Plattform Snekx, mit welcher schnell und einfach Kryptowährungen auf der Cardano-Blockchain erstellt werden können. Dieser Dienst lässt sich praktischerweise von Anfängern nutzen, da er keinerlei Kenntnisse in Programmiersprachen voraussetzt.

Jetzt $SNEK zum niedrigsten Preis kaufen!

Snek positioniert sich im gefragtesten Kryptosektor in diesem Jahr

Snek ermöglicht jedoch nicht nur das Erstellen von neuen Kryptowährungen. Ferner bietet es ein eigenes Memecoin-Launchpad mit dem Namen Snek.Fun. Dieses soll wie auch andere Anbieter den Prozess der Erstellung von neuen Memetoken möglichst schnell, einfach und fair gestalten.

Die Gebühr liegt derzeit jedoch mit 25 ADA oder umgerechnet 18,28 USD höher als bei dem aktuellen Marktführer Pump.Fun, wo sie ursprünglich 0,5 SOL und somit bei 120,78 USD betrug, nun aber abgeschafft wurde.

Die Memecoins wurden laut CoinMarketCap im vergangenen Quartal am häufigsten gesucht. Überdies sollen mehr als 75 % von ihnen allein in diesem Jahr erstellt worden sein, wobei die Zahlen von Pump.Fun noch immer weiter steigen. Mittlerweile werden allein hier 51.257 Memetoken pro Tag gelauncht und 4,69 Mio. USD an Gebühren eingenommen.

Sofern die Nachfrage nach Cardano weiterhin so stark steigt wie zuletzt, könnten davon wiederum die Anwendungen innerhalb des Ökosystems profitieren. Daher dürfte dann auch die Nachfrage nach Snek und dessen Memecoins zunehmen.

Jetzt in Memecoin-Infrastruktur investieren!

Snek korreliert mit der gerade populären Cardano-Blockchain

Selbstverständlich hat auch das Marktumfeld einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des Kryptomarktes und daher, insbesondere auf den Memecoin-Sektor. Zuletzt wurde Donald Trump am 5. November zum nächsten US-Präsidenten gewählt und will sich für eine besonders kryptofreundliche Politik einsetzen sowie den hinderlichen SEC-Vorsitzenden absetzen.

Ebenso wurde ein neuer Zyklus mit Zinssenkungen in den USA eingeleitet, womit wieder mehr Liquidität in die Finanzmärkte gelangt. Somit fließt wieder mehr Geld in riskantere Vermögenswerte, was sich an dem Crypto Fear and Greed Index ablesen lässt, der sich in den Bereich der extremen Gier bewegt hat.

Snek vs. Bitcoin vs. Ethereum vs. Cardano seit US-Wahl | Quelle: Tradingview

Hinzu kommen einige förderliche Aspekte, welche sich positiv auf das Cardano-Ökosystem auswirken. Dadurch konnte ADA seit der Wahl um 108 % steigen, während es bei Bitcoin nur 49,69 % und bei Ethereum 29,16 % waren. Noch beeindruckender war hingegen die Entwicklung von Snek mit 230 %.

Cardano hat wieder an Bedeutung gewonnen, da es Kooperationen mit der NASA und SpaceX von Elon Musk gibt, um die Blockchain ins Weltall zu bringen und für unterschiedliche Dienste zu nutzen.

Jetzt in Cardano investieren!

Charles Hoskinson just posted this picture in front of a SpaceX rocket!



In a Twitter space the other day, Charles mentioned he was preparing to sign the biggest deal of his life.



What deal do you think he's signed, and what's coming to Cardano? pic.twitter.com/GRGE9124eH - big pey (@bigpeyYT) November 14, 2024

Überdies soll der Cardano-Mitbegründer Charles Hoskinson eine Rolle in der Trump-Regierung im Bereich der Regulierung von Kryptowährungen einnehmen. Zudem gibt es bereits die ersten Diskussionen für eine Partnerschaft mit X, Hyperledger und Hedera Hashgraph, um die US-Wahlen mit einer Blockchain abzusichern.

Nicht vergessen werden sollte die Bridge zur Bitcoin-Blockchain BitcoinOS und eine mögliche Allianz mit Ripple Labs, welchem auch eine wichtige Rolle in der nächsten Regierung zukommen könnte.

Da Memecoins eine positive Korrelation zu ihren Layer-1s, Layer-2s oder Ökosystemen aufweisen, hat ein florierendes Cardano-Ökosystem tendenziell auch einen positiven Einfluss auf den Kursverlauf deren Memecoins, insbesondere des Marktführers in diesem Bereich.

Jetzt $ADA-Coins zum niedrigsten Kurs kaufen!

Snek ist im Vergleich zu anderen führenden Memecoins günstig

Betrachtet man einmal die Marktkapitalisierung des Memecoins Snek, so wird schnell klar, dass dieser im Verhältnis zu einigen anderen führenden Vertretern der einzelnen Blockchain-Ökosysteme mit 224,99 Mio. USD günstig bewertet ist.

Im Vergleich dazu sind es bei Dogecoin mit seiner eigenen Layer-1 57,79 Mrd. USD, bei dem Alpharüden von Ethereum Shiba Inu 15,01 Mrd. USD, bei dem Solana-Memecoin-Führer Bonk 4,12 Mrd. USD, bei der Pump.Fun-Nummer-1 Peanut the Squirrel 1,76 Mrd. USD, bei dem Base-Memetoken Brett 1,71 Mrd. USD und bei dem TON-Memecoin Notcoin 0,78 Mrd. USD.

Im Vergleich zu diesen könnte Snek also noch um 1.731 bis 25.586 % steigen, was Kursen von 0,0539 bis 0,7554 USD entspricht. Allerdings gibt es auch ein paar Blockchains, deren führende Memecoins etwas niedriger bewertet sind, was diesen Aspekt wieder relativieren kann.

So hat der am höchsten bewertete Memecoin auf Sui, sudeng, eine Marktkapitalisierung von 206,43 Mio. USD und Sundog auf TRON 194,07 Mio. USD. Demnach würde dies für Snek einer Kursentwicklung von -8 % bis -14 % oder Kursen von 0,0025 bis 0,0027 USD entsprechen.

Dennoch bietet sich angesichts eines so verhältnismäßig geringen Verlustpotenzials, wobei es natürlich auch deutlich höher sein kann, und des großen Gewinnpotenzials ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Jetzt frühzeitig in Snek investieren!

Snek ist ein Memecoin mit Wiedererkennungswert

Memecoins nutzen häufig Tiere als Maskottchen und Markenzeichen. Die meisten von ihnen positionieren sich allerdings in der Nische der Hunde, und in dieser wählen die Entwickler mehrheitlich Shiba Inus, da sie sich von dem ersten Memetoken Dogecoin inspirieren lassen. Allerdings hat dies zu einer starken Übergewichtung geführt.

Mittlerweile wurden zwar auch schon einige andere Hunderassen und Tierarten hinzugefügt. Allerdings gibt es praktisch keine bekannte Schlange außer Snek. Dies verleiht dem Memecoin einen besonderen Wiedererkennungswert. Zudem könnte er die Zielgruppe der Schlangenliebhaber besser ansprechen als andere Memetoken.

Hey Friendsssss



It is our pleasure to let you know…we are completely sold out!



We are so happy to get 72 @SnekShirts out to the community and all around the world. Wear your $snek merch and rock that free sticker to let everyone know who is King. @snek Snek $Snek pic.twitter.com/zP9W1bbgEF - SnekShirts (@SnekShirts) April 24, 2024

Damit Anleger noch mehr aus ihren Memecoins herausholen können, wurde nun von Crypto All-Stars die neue MemeVault-Technologie eingeführt. Diese soll das Staking auf die nächste Stufe bringen und insbesondere Anfängern einen praktischen Zugang zur Welt der dezentralen Finanzen eröffnen.

Mit diesem Mechanismus kann selbst für Kryptowährungen ohne passives Einkommen jetzt ein solches gezahlt werden. Somit werden die Tokeninhaber dazu gebracht, dass sie längerfristig investieren und der Verkaufsdruck reduziert wird. Dieser förderliche Einfluss auf andere Kryptowährungen dürfte Partnerschaften und die Viralität fördern.

Für Anleger bedeutet es hingegen, dass sie neben den Kursgewinnen auch weitere Einnahmen durch ein passives Einkommen in Kryptowährungen erzielen können. Auf diese Weise lässt sich das Risiko reduzieren und die Chance vergrößern.

Höhere Renditen können mithilfe des eigenen $STARS-Coin freigeschaltet werden, wobei diese bis zu dreimal mehr sein sollen. Daher haben sich die Investoren auch auf die Token im Vorverkaufsangebot gestürzt, in dem diese noch für weniger als einen Tag und vierzehn Stunden für 0,0015806 USD erhältlich sind. Angesichts der Finanzierungssumme von 4,49 Mio. USD könnte ein Ausverkauf des innovativen MemeFi-Projektes schon bald erreicht werden.

Jetzt Memecoin-Staking entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.