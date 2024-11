© Foto: Christian Lue - Unsplash

Bleiben US-Aktien auch nach der Rückkehr von Donald Trump die erste Wahl unter Investoren? Und was bedeutet die Zeitenwende in der US-Poltiik für Europa und seine Wirtschaft? Robert Halver im wO-TV-Interview.Mit Donald Trump kehrt ein Präsident zurück, der die US-Wirtschaft radikal umbauen will: Reindustrialisierung, Steuererleichterungen und Deregulierung sollen die Märkte beflügeln. "US-Aktien bleiben führend - Industrie, Tech und Krypto profitieren", sagt Robert Halver von der Baader Bank im Gespräch mit wallstreetONLINE TV. Geopolitisch setzt Trump auf Deals statt Krieg, etwa mit Russland, um China zu schwächen. Doch Europa droht ins Hintertreffen zu geraten: "Die EU muss reformieren, …