Verzicht auf die Bedingung der Mindestannahme im freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot von Zentiva - Die Annahmefrist bleibt unverändert und endet am 21. November 2024 um 24:00 Uhr (MEZ)



Frankfurt am Main, 19. November 2024 - Zentiva kündigt hiermit an, dass es sein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot (das "Angebot") zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der APONTIS PHARMA AG ("APONTIS PHARMA") ändert, indem es auf die Bedingung der Mindestannahme verzichtet.

Im Übrigen, einschließlich der Annahmefrist, bleibt das Angebot der Zentiva AG, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Zentiva Pharma GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, und Teil der Zentiva Gruppe ("Zentiva"), unverändert. Die Annahmefrist endet am 21. November 2024 um 24:00 Uhr (MEZ) ("Annahmefrist"). Nach Ablauf der Annahmefrist kann das geänderte Angebot nicht mehr angenommen werden.

Sämtliche Verträge, die vor oder gleichzeitig mit der Änderung durch die Annahme des Angebots zustande gekommen sind, werden automatisch an die geänderten Bestimmungen und Bedingungen angepasst. APONTIS PHARMA-Aktionäre, die das Angebot bereits angenommen haben, brauchen keine weiteren Handlungen vorzunehmen, um nach Maßgabe der Bedingungen und Bestimmungen des geänderten Angebots den Angebotspreis zu erhalten. Die Angebotsänderung ist im Internet unter www.zentiva-offer.com auf Deutsch und in einer unverbindlichen englischen Übersetzung verfügbar.

Zentiva und APONTIS PHARMA haben in der Investitionsvereinbarung vereinbart, dass der Vorstand von APONTIS PHARMA unmittelbar nach Vollzug des Angebots, soweit rechtlich zulässig und vorbehaltlich seiner Treuepflichten, die Einbeziehung der APONTIS PHARMA-Aktien in den Freiverkehr beenden wird. Ein gesondertes Delisting-Angebot ist nicht erforderlich.

Bis zum 19. November 2024, 15:00 Uhr (MEZ), beläuft sich die Summe aus (i) APONTIS PHARMA-Aktien, für die die Annahme des Angebots erklärt worden ist, und (ii) APONTIS PHARMA-Aktien, die Zentiva gemäß dem Aktienkaufvertrag (wie unten definiert) erwirbt, auf 4.644.900 APONTIS PHARMA-Aktien. Dies entspricht einem Anteil von ca. 55,76 % des stimmberechtigten Grundkapitals von APONTIS PHARMA.

Der Angebotspreis von 10,00 EUR in bar entspricht einer Prämie von 52,9% auf den Schlusskurs der APONTIS PHARMA-Aktie am 15. Oktober 2024 und einer Prämie von 38,3 % auf den gewichteten Durchschnittskurs der APONTIS PHARMA-Aktie in den drei Monaten bis zum 15. Oktober 2024. Diese Werte liegen deutlich über vergleichbaren Transaktionen in Deutschland in den letzten drei Jahren, deren durchschnittliche Prämie bei 31,4 % lieg. [1]

In ihrer veröffentlichten gemeinsam begründeten Stellungnahme haben Vorstand und Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA allen APONTIS PHARMA-Aktionären empfohlen, das Angebot anzunehmen und bestätigt, dass sie alle von ihnen gehaltenen APONTIS PHARMA-Aktien in das Angebot einliefern werden. Alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, die APONTIS PHARMA-Aktien besitzen, haben diese bereits angedient.

Die Großaktionärin von APONTIS PHARMA, Paragon, hat einen Aktienkaufvertrag über ihre Beteiligung von ca. 37,5 % des Grundkapitals an APONTIS PHARMA zu einem Kaufpreis von EUR 9,00 je Aktie abgeschlossen ("Aktienkaufvertrag"). Dies unterstreicht die Attraktivität des Angebotspreises.

Die übrigen in der Angebotsunterlage enthaltenen Angebotsbedingungen, einschließlich der regulatorischen Freigaben, bleiben von der Änderung des Angebots unberührt. Die fusionskontrollrechtliche Freigabe für die Transaktion wurde am 12. November 2024 bereits erteilt.

Über Zentiva

Zentiva ist ein paneuropäisches Unternehmen, das hochwertige und erschwingliche Arzneimittel für mehr als 100 Millionen Menschen in Europa entwickelt, herstellt und bereitstellt. Zentiva verfügt über vier eigene Produktionsstandorte und ein breites Netz von externen Produktionspartnern, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wir bieten Lösungen in wichtigen therapeutischen Bereichen wie Herz-Kreislauf-System, Diabetes, Onkologie, Atemwegserkrankungen und ZNS an und konzentrieren uns auf die Erweiterung unseres Portfolios im Bereich der rezeptfreien Produkte aus der Apotheke. Das Unternehmen erzielt ein nachhaltiges zweistelliges Wachstum mit einem ehrgeizigen 5-Jahres-Plan für weiteres starkes (organisches und anorganisches) Wachstum in ganz Europa.

Wir sind ein Team von fast 5.000 einzigartigen Talenten, die durch unsere Mission verbunden sind, qualitativ hochwertige und erschwingliche Medikamente für Menschen bereitzustellen, die jeden Tag darauf angewiesen sind. Wir möchten, dass Zentiva ein großartiger Arbeitsplatz ist, an dem sich jeder willkommen und geschätzt fühlt und sich selbst verwirklichen kann, indem er das Beste aus sich herausholt.

Erfahren Sie mehr über Zentiva unter www.zentiva.com oder www.zentiva.de .



Über APONTIS PHARMA

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single Pill-Kombinationen vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit 2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de .



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von APONTIS PHARMA oder anderen Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der am 24. Oktober 2024 veröffentlichten Angebotsunterlage in der am 19. November 2024 geänderten Fassung ("Geänderte Angebotsunterlage") und richtet sich nur nach den darin festgelegten Regelungen und Bedingungen ("Angebot"). Investoren und Aktionären von APONTIS PHARMA wird dringend empfohlen, die Geänderte Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Die Geänderte Angebotsunterlage (in deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen Übersetzung) mit den detaillierten Bedingungen und sonstigen Informationen zum Angebot ist neben weiteren Informationen im Internet unter www.zentiva-offer.com veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung kann Aussagen über Zentiva und/oder APONTIS PHARMA und/oder eines seiner verbundenen Unternehmen enthalten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder sein können, d. h. Aussagen über Vorgänge, die in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit stattfinden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen, die typischerweise Wörter wie "anstreben", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortsetzen", "werden", "können", "sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren naturgemäß auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen und sind mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht und von denen viele außerhalb der Kontrolle von Zentiva, APONTIS PHARMA und/oder einem seiner verbundenen Unternehmen liegen. Zentiva und APONTIS PHARMA weisen darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für den Eintritt solcher zukünftigen Ereignisse oder für zukünftige Leistungen sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf den Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Zentiva keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Da die APONTIS PHARMA-Aktien nicht zum Handel an einem organisierten Markt im Sinne von § 1 Abs. 1 des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ("WpÜG") zugelassen sind, unterliegt das Angebot nicht dem WpÜG. Das Angebot wird weder in noch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland Gegenstand eines Prüf- oder Registrierungsverfahrens einer Wertpapieraufsichtsbehörde sein und wurde von keiner solchen Wertpapieraufsichtsbehörde, einschließlich der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, genehmigt oder empfohlen.

Das Angebot wird ausschließlich nach deutschem Recht und bestimmten anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Die Bieterin behält sich vor, während der Annahmefrist weitere APONTIS PHARMA-Aktien in anderer Weise als im Rahmen dieses Angebots über die Börse oder außerbörslich zu erwerben und/oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen abzuschließen. Die Bieterin ist nicht verpflichtet, Informationen über solche Erwerbe zu veröffentlichen oder den Angebotspreis aufgrund solcher Erwerbe anzupassen.

[1] Quelle: S&P Global, M&A Deal-Prämien in Deutschland: Transaktionsprämie 1 Tag vor Ankündigung im Durchschnitt der vergangenen 3 Jahre bei 31,4%; Stichprobe: 31 PTOs in Deutschland mit einem Transaktionswert >30 Mio. USD.

