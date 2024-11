Wird die strategische Bitcoin-Reserve in den USA bald eingeführt? Das spricht dafür!

Nachdem schon immer mehr Unternehmen eine strategische Bitcoin-Reserve anlegen und damit die erfolgreiche Strategie des Softwareherstellers MicroStrategy kopieren, fließen immer höhere Summen in den Kryptomarkt. Noch höher würden die Beträge allerdings werden, wenn nicht nur Unternehmen in Bitcoins investieren würden, sondern sogar ganze Staaten. Was noch vor einigen Jahren wie ein ferner Traum klang, könnte aber bald real werden. Vor allem da BlackRock, der größte vermögensverwaltende Konzern der Welt, jetzt bei dem Thema mitmischt.

BlackRock unterstützt den Antrag für eine strategische Bitcoin-Reserve

Schon vor längerer Zeit hat Cynthia Lummis, die Senatorin von Wyoming, einen Gesetzentwurf im US-Senat eingebracht. Dieser nennt sich "The Bitcoin Act" und hat ein interessantes Ziel. Durch dieses Gesetz soll nämlich eine strategische Bitcoin-Reserve in den Vereinigten Staaten von Amerika auf den Weg gebracht werden. Dabei bekräftigte sie vor einiger Zeit, dass das Gesetz in den ersten 100 Tagen nach Donald Trumps Amtsantritt beschlossen werden könnte.

$11 TRILLION BlackRock is now endorsing Strategic Bitcoin Reserve.



IT'S HAPPENING pic.twitter.com/8nf2IHVYQt - Vivek (@Vivek4real_) November 19, 2024

Einen besonders mächtigen Unterstützer hat Cynthia Lummis indessen mit BlackRock gewonnen. Wie heute bekannt wurde, hat der einflussreiche und 11 Billionen US-Dollar schwere Vermögensverwalter BlackRock seine volle Unterstützung für den Gesetzentwurf erklärt. BlackRock selbst hat natürlich ein großes Interesse an einem Kursanstieg im Bitcoin. Schließlich ist das Unternehmen der Emittent für den iShares Bitcoin Trust ($IBIT). Dieser ist mit einem Gesamtvolumen von über 43 Mrd. US-Dollar der größte aller Bitcoin-Spot-ETFs.

Auch für den Bitcoin selbst wäre die Einführung der strategischen Bitcoin-Reserve in den USA eine geradezu unglaubliche fundamentale Entwicklung. Neben der Einführung der börsengehandelten Fonds wahrscheinlich sogar die wichtigste, die der Kryptomarkt je hervorgebracht hat. Wenn die USA Bitcoins kaufen, würden sie das natürlich mit mehreren Milliarden tun, alleine das treibt schon den Kurs nach oben. Anschließend werden die Coins aber natürlich auch in der Reserve verwahrt. Das bedeutet, sie würden für lange Zeit vom Markt verschwinden und das Angebot an neuen Bitcoins verknappen. Das könnte den Kryptomarkt regelrecht explodieren lassen und auch Coins wie Crypto All-Stars ($STARS) weit nach oben treiben.

Klicke jetzt hier und erfahre mehr über $STARS.

Wird Crypto All-Stars mit der strategischen Bitcoin-Reserve explodieren?

Sollte die strategische Bitcoin-Reserve in den USA tatsächlich eingeführt werden, könnte das eine unglaubliche Entwicklung im Kryptomarkt in Gang setzen. Dabei könnten zahlreiche Coins regelrecht explodieren. Vor allem Meme Coins steigen häufig stark, wenn der Bitcoin sich in einem Bull Run befindet. Das könnte dazu führen, dass viele Anleger ihre verschiedenen Coins staken möchten, um so eine zusätzliche Rendite zu erzielen. Und genau hier setzt Crypto All-Stars an. Oder besser gesagt, sein zugehöriges Projekt, das MemeVault-Ökosystem.

(Der MemeVault sorgt dafür, dass die Nachfrage nach dem $STARS-Token schon jetzt explodiert - Quelle: cryptoallstars.io)

Das MemeVault-Ökosystem ist ein revolutionärer Staking-Vertrag, der im Prinzip einen großen Staking-Pool bildet, in dem verschiedene große Coins wie etwa $PEPE, $DOGE, $SHIB, $BONK und viele mehr zugleich gestakt werden können. Unabhängig von ihrer Blockchain. Das hat es so am Kryptomarkt noch nie gegeben.

Anleger benötigen lediglich den $STARS-Token, da dieser den Schlüssel zum MemeVault bildet. Das ist wohl der Grund, weshalb die Nachfrage nach Crypto All-Stars derzeit regelrecht explodiert und der Coin schon im Vorverkauf 4,51 Mio. US-Dollar erreicht. Analysten gehen davon aus, dass Anleger, die im ICO noch investieren, im besten Fall mehr als 1.500 Prozent Gewinn erzielen könnten.

Klicke jetzt hier und investiere in Crypto All-Stars.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.