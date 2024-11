Wird Ethereum trotz Bullenmarkt crashen?

Der Kryptomarkt ist in Aufbruchstimmung! Der Bitcoin ($BTC), Solana ($SOL), Dogecoin ($DOGE) und viele andere Coins gehen geradezu durch die Decke. Der Bitcoin selbst konnte heute bei 93.580,99 US-Dollar ein neues Allzeithoch markieren. Es könnte also für die meisten Coins nicht besser laufen. Ein Coin, der allerdings nicht unter diese Highflyer fällt, ist nach wie vor Ethereum ($ETH). Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt zeigt nämlich einige Anzeichen von Schwäche und es finden sich sogar einige gefährliche Indikationen, die auf einen möglichen Crash hindeuten.

(Während der Bitcoin sich heute sehr stark entwickelt, schwächelt Ethereum seit Längerem - Quelle: coinmarketcap.com)

Alarmstufe gelb in Ethereum?

Noch ist es zu früh, um einen Crash in Ethereum als sehr wahrscheinlich zu bezeichnen. Doch die Anzeichen dafür sind unbestreitbar da. Und mit jedem Tag, an dem Ethereum weiter schwächelt, steigt die Gefahr dafür an. Vergleicht man den ETH/BTC-Chart, zeigt sich, dass die zweitgrößte Kryptowährung bereits wieder weit hinter dem Bitcoin zurückgefallen ist. Der Kurs befindet sich im Verhältnis zu Bitcoin auf einem 3-Jahrestief und scheint immer weiter zu fallen.

(Ethereum fällt im Vergleich zum Bitcoin immer weiter zurück - Quelle: Tradingview.com)

Diese Schwächephase kommt zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. Während der gesamte Kryptomarkt nämlich stark steigt, scheint Ethereum einfach nicht aus seinem hinkenden und sich langsam bewegenden Modus herauszukommen. Und während der Bitcoin heute ein neues Allzeithoch geknackt hat, dümpelt der Ether-Kurs weiterhin in einer Korrektur herum.

Auch die Ethereum-ETFs mussten in den letzten 3 Tagen wieder herbe Abflüsse verkraften. Die Wahrscheinlichkeit für einen Crash in Ethereum trotz des allgemeinen Bullenmarktes im Kryptomarkt scheint mit jedem Tag zu steigen. Für Anleger kann es also derzeit von Vorteil sein, sich nach Alternativen umzusehen, wobei aktuell vor allem der neue Pepe Unchained ($PEPU) durch die Decke geht.

Erfahre jetzt mehr über Pepe Unchained.

Wird das Kapital aus Ethereum in Pepe Unchained fließen?

Wie bei jedem Asset resultiert auch der Kursverlust in Ethereum darauf, dass mehr Anleger Geld aus der zweitgrößten Kryptowährung abziehen, als andere investieren. Dieses Kapital fließt natürlich häufig in einen anderen Coin. Aktuell besonders oft in Meme Coins, wie die Erfolge von Dogecoin, Bonk und vielen weiteren zeigen. Und beinahe 39 Mio. US-Dollar davon sind in Pepe Unchained, einem neuen Coin im ICO geflossen, der ich gerade auf einen Raketenstart an den verschiedenen Krypto-Börsen vorbereitet.

(Beinahe 39 Mio. US-Dollar sind bereits in Pepe Unchained geflossen - Quelle: pepeunchained.com)

Der Grund für die hohen Kapitalzuflüsse in Pepe Unchained liegt in der einzigartigen Layer-2-Lösung, die von den Entwicklern auf den Markt gebracht wird. Diese wickelt Transaktionen bis zu 100x schneller und deutlich günstiger ab als die Ethereum-Blockchain. Mit dieser gewaltigen Effizienz könnte sie bald sogar ein ganzes Ökosystem begründen, wenn andere Entwickler die $PEPU-Blockchain ebenfalls für ihre Projekte nutzen.

Diese Entwicklung könnte dem Kurs von $PEPU zu einer gewaltigen Explosion verhelfen, von der alle Anleger aus dem ICO stark profitieren könnten. Allerdings endet das ICO schon bald, Anleger haben jetzt also die letzte Chance, zu einem günstigen Kurs in Pepe Unchained einzusteigen. Analysten vermuten aufgrund der hohen Nachfrage, dass $PEPU schnell zu einer der 50 größten Kryptowährungen aufsteigen könnte, was für frühe Käufer extrem hohe Renditen bedeuten würde.

Investiere noch heute in Pepe Unchained.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.