NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Auf seiner wichtigen jährlichen Kundenkonferenz Ignite habe der Softwareriese eine Vielzahl neuer Produkte insbesondere im Zusammenhang mit dem Chatbot Copilot angekündigt, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2024 / 15:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2024 / 15:22 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US5949181045