News von Trading-Treff.de Da hat wohl unser Dax etwas zu tief in der Nase gepopelt, so prompt wie der wieder in Schwung kam.. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 19895, 19600, 19480, 19335, 19250, 19120, 19050, 18880, 18760, 18600, 18420, 18336, 18190, 17980 Chartlage: positiv Tendenz: aufwärts oberhalb von 19560, abwärts unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...