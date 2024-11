Aktana, führend in KI-unterstützter intelligenter Kommunikation für die Life Science-Branche, wurde als 'Leader' und 'Star Performer' in der 2024 Life Sciences Next-generation CEPs PEAK Matrix® von Everest Group ausgezeichnet. Nur drei Unternehmen wurde der Rang 'Star Performer' zuerkannt. 2023 war Aktana noch als 'Major Contender' eingestuft worden. Aktana wertet diesen Fortschritt als Beweis für die erfolgreichen Bemühungen um Innovation und messbare Wirkung auf globale Kunden.

"Life Science-Unternehmen ziehen immer häufiger auf Erfahrungswerten beruhende Customer Engagement Platforms (CEPs) traditionellen CRM-Systemen vor. Dies ist ein bedeutender Schritt hin zu kundenzentrierten Strategien. Der Fokus liegt auf Daten in Echtzeit, dynamischem Content Management und KI-unterstützten Funktionen. So wird die Interaktion der Kunden mit den unterschiedlichsten Stakeholdern wie Vertrieb, Marketing, medizinische Angelegenheiten und Patientenservice angeregt," sagt Chunky Satija, Vice President, Healthcare and Life Sciences, Everest Group.

Satija fährt fort: "Aktana bietet mehrere, auf Life Science fokussierte stabile Lösungen für die Interaktion mit Kunden an, die fortschrittliche Funktionen beinhalten, wie Taktiken für die Verbesserung der KPIs, Erstellung einer Strategie und deren Ausführung und Empfehlungen für die nächsten Schritte. So können Unternehmen die Interaktion mit dem Kunden durch Nachverfolgung der Leistung und proaktive Statistiken verbessern. Endkunden schätzen die nutzerfreundliche Oberfläche, die geräteübergreifend nahtlos funktioniert. Deshalb wurde Aktana als 'Leader and Star Performer' in der 2024 Life Sciences Next-generation Customer Engagement Platforms (CEPs) PEAK Matrix® ausgezeichnet.

Everest Group hob lobend Aktana's Fortschritte in Richtung Transformation hervor, wie zum Beispiel beste Orchestrierung, die eine auf der Markenstrategie basierende kanalübergreifende Ausführung und gleichzeitige Optimierung des ROI garantiert. Erwähnt wurde auch Aktana's Fokus auf Integrationen und CRM-agnostisches Design, was die Migration zu neuen CRMs wie Veeva Vault CRM und Salesforce Life Sciences Cloud ohne Unterbrechung des Betriebs in aufkommenden CRM-Systemen ermöglicht. Auch Käufer bezeichnen die Preisfestsetzung von Aktana als "fair und wettbewerbsorientiert".

John Vitalie, CEO of Aktana, fügte hinzu: "Wir fühlen uns geehrt, dass Everest Group uns als 'Leader and Star Performer' ausgezeichnet hat. Wir helfen unseren Kunden auf dem Weg zu einer wirklich KI-unterstützten Omnichannelpräsenz. In Zukunft möchten wir noch mehr Kunden zu Mehrwert verhelfen.

Diese Fortschritte basieren auf der Zusammenarbeit von Aktana mit führenden Life Science-Unternehmen. Eine unabhängige aktuelle Studie belegt, dass die KI-unterstützten Empfehlungen von Aktana einem Endkunden mehr als eine halbe Milliarde mehr an Jahresumsatz eingebracht haben.

Download: https://go.aktana.com/everest-group-life-sciences-next-generation-customer-engagement/

Über Aktana

Aktana bietet KI-unterstützte Lösungen für die Life Science-Industrie. So können Unternehmen ihre Strategien auf die Bedürfnisse von Kunden abstimmen, sich optimal auf zahlreichen Kanälen präsentieren und messbare Ergebnisse präsentieren. Aktana ist es gelungen, fortschrittliche Technologien mit einer kundenzentrierten Herangehensweise zu verbinden. Deshalb vertrauen mehr als 300 Life Science-Marken Aktana.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.aktana.com.

LinkedIn: www.linkedin.com/company/aktana

Twitter: www.twitter.com/aktana_inc

Hinweis

Lizensierte Auszüge aus den Berichten der Everest Group's PEAK Matrix® dürfen von lizensierten Drittparteien für eigene Marketing- und Werbezwecke genutzt werden. Ausgewählte Auszüge aus den Berichten der Everest Group's PEAK Matrix® spiegeln nicht unbedingt den gesamten Kontext unserer Recherchen und Analysen wider. Die gesamte Recherche und Analyse der Analysten der Everest Group, die in die Berichte der Everest Group's PEAK Matrix® eingehen, ist unabhängig und keine Organisation hat eine Gebühr gezahlt, um dargestellt oder in das Ranking aufgenommen zu werden. Die gesamte Studie einschließlich der Methodologie finden Sie unter: Everest Group PEAK Matrix® Reports

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241118294919/de/

Contacts:

Dr. Deepika Salwankar

deepika.salwankar@aktana.com

+91 7574 842070