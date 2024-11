DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 20. November

=== *** 00:50 JP/Handelsbilanz November Handelsbilanzsaldo PROGNOSE: -345,2 Mrd Yen zuvor: -294,3 Mrd Yen Exporte PROGNOSE: +3,9% gg Vj zuvor: -1,7% gg Vj *** 02:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Entscheidung über Referenzzinsen für Unternehmenskredite Referenzzins 1-jährige Kredite PROGNOSE: 3,10% zuvor: 3,10% Referenzzins 5-jährige Kredite PROGNOSE: 3,60% zuvor: 3,60% *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,9% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/-1,4% gg Vj *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,7% gg Vj Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober (Output) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/-0,7% gg Vj *** 08:30 DE/Symrise AG, Capital Markets Day 08:30 CH/STMicroelectronics NV, Capital Markets Day *** 09:30 DE/IG Metall, Volkswagen-Betriebsrat, Vorstellung von Zukunftskonzept für die Marke VW *** 10:00 EU/EZB-Finanzstabilitätsbericht *** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Pressekonferenz zur Veröffentlichung des Finanzstabilitätsberichts 11:00 DE/DZ Bank Research, Jahresausblick 2025 *** 11:00 EU/EZB, Index der Tariflöhne 3Q 11:30 DE/Auktion 0,0-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2052 und 1,80-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2053 jeweils im Volumen von 1 Mrd EUR 12:15 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) November *** 17:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung von UVA Economics *** 18:15 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Veranstaltung des Forum Club of the Palm Beaches *** 19:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Dinner-Rede bei EZB-Konferenz zu Finanzstabilität und makroprudenzieller Aufsicht *** 22:00 US/Boston-Fed-Präsidentin Collins, Rede bei Veranstaltung der University of Michigan *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q *** -EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede bei Financial Services Ireland Annual Dinner ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

November 20, 2024 00:08 ET (05:08 GMT)

