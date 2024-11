Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Intershop erwirbt Industrie- und Gewerbeareal in Zuchwil



20.11.2024 / 07:00 CET/CEST





Intershop erwirbt von Activ-Gewerbe-Park AG ein 35'600 m2 grosses Grundstück mit beträchtlichem Entwicklungspotenzial in der Industrie- und Gewerbezone von Zuchwil (SO). Das sogenannte Scintilla-Areal verfügt über eine vermietbare Nutzfläche von rund 40'000 m2 mit einer Sollmiete von CHF 4.0 Mio. p. a. Die Leerstandsquote von aktuell 11 Prozent entspricht einer vermietbaren Fläche von 4'400 m2.Nach dem auf Ende März 2025 terminierten Wegzug einer Grossmieterin beläuft sich die zur Wiedervermietung anstehende Fläche auf insgesamt 29'900 m2.Dies ermöglicht eine umfassende Neupositionierung und die ertragsbezogene Optimierung des Areals unter Fortführung der bestehenden Mietverträge. Das zwischen Zuchwil und der Stadt Solothurn gelegene Grundstück ist hervorragend erschlossen. Im Westen grenzt es an ein in Transformation befindliches Quartier mit gemischter Nutzung an. Wie dieses wird auch das Scintilla-Areal mittel- bis langfristig von der lokalen und regionalen Entwicklung profitieren. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Erwerb führt zu einer substanziellen Erweiterung des Portfolios von Entwicklungsliegenschaften. Intershop unterstreicht und bekräftigt damit die bewährte Strategie, durch die Nutzung und Realisation von Entwicklungspotenzialen Mehrwerte zu schaffen. Zahlen und Fakten Areal: Scintilla-Areal, Zuchwil (SO) Adresse: Allmendweg 3, 5 / Luterbachstrasse 10 4528 Zuchwil Grundstücksfläche: 35'566 m2 (GS-Nr. 703, 704, 763, 939, 193) Nutzfläche: 40'178 m2 Gebäude: 4 Stck. Nutzungen: Gewerbe, Produktion, Büro und Retail

Kontakt Simon Haus, CEO Florian Balschun, CFO Unternehmensporträt Intershop ist das älteste an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilienunternehmen und investiert in der Schweiz vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften. Das Portfolio am 30.06.2024 umfasste 44 Liegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von rund 524'000 m² und einem Marktwert von rund 1.4 Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften. Agenda 27.02.2025 Publikation Geschäftsbericht 2024 mit Medien- und Finanzanalystenkonferenz 01.04.2025 62. ordentliche Generalversammlung 26.08.2025 Publikation Halbjahresbericht 2025 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten

