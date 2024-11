DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOGIPFEL - Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, stellt der angeschlagenen europäischen Autoindustrie Unterstützung in Aussicht. "Wir werden gemeinsam mit rund 15 Vertreterinnen und Vertretern der Automobilbranche aus ganz Europa diskutieren, in welche Richtung wir die Weichen für die Zukunft stellen", sagte CSU-Politiker Weber dem Focus. Zentral seien dabei "Technologieoffenheit, Wettbewerbsfähigkeit und Handel". Um erste Vorschläge zu sammeln, hat der EVP-Chef die Branche für Mittwoch zum 1. Autogipfel ("EPP Group Car Summit") ins Europaparlament nach Brüssel eingeladen. Die Chefs von BMW, Mercedes und Volkswagen, Oliver Zipse, Oliver Blume und Ola Källenius haben zugesagt. Auch die Spitzen anderer europäischer Autobauer sowie Vertreter wichtiger Verbände sind dabei. (Focus)

KLIMASCHUTZ - Deutschlands Sonderbeauftragte für den Klimaschutz, Jennifer Morgan, sieht gute Chancen für eine Einigung beim Klimagipfel in Baku. Es sei möglich, "dass wir hier ein neues Kapitel in der Klimafinanzierung aufschlagen", sagte Morgan der Süddeutschen Zeitung. Über verschiedene Instrumente ließen sich auch jene Billionen mobilisieren, die Entwicklungsländer und Inselstaaten fordern. So sei auch eine Abgabe auf die Förderung fossiler Energie denkbar, sagte Morgan. Auch über eine Reform der Weltbank ließen sich Mittel mobilisieren. "Alle Hebel zusammen werden uns weiterbringen", sagte Morgan. "Die Potenziale sind da." (Süddeutsche Zeitung)

November 20, 2024 00:34 ET (05:34 GMT)

