Stellantis, der Mutterkonzern von Marken wie Opel, Fiat und Peugeot, präsentiert seine bahnbrechende STLA-Rahmenplattform für Pickup-Trucks und SUVs. Diese innovative Technologie unterstützt eine breite Palette von Antriebssystemen, darunter Verbrennungsmotoren, Hybrid- und Wasserstoffantriebe sowie batterieelektrische Lösungen. Mit einer beeindruckenden elektrischen Reichweite von bis zu 1.100 Kilometern und einer Batteriereichweite von etwa 800 Kilometern setzt Stellantis neue Maßstäbe in der Automobilindustrie. Die Plattform wird zunächst mit einem batteriebetriebenen Elektrofahrzeugsystem und einer Konfiguration mit erweiterter Reichweite auf den Markt kommen.

Ambitionierte Elektrifizierungsstrategie

Im Rahmen seiner zukunftsweisenden Strategie plant Stellantis, bis 2030 mehr als 50 Milliarden Euro in die Elektrifizierung zu investieren. Das ehrgeizige Ziel des Unternehmens ist es, bis zum Ende des Jahrzehnts in Europa ausschließlich vollelektrische Pkw anzubieten und in den USA 50 Prozent des Absatzes bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen mit E-Autos zu bestreiten. Diese Entwicklung unterstreicht Stellantis' Engagement für nachhaltige Mobilität und könnte die Marktposition des Konzerns im wachsenden Segment der Elektrofahrzeuge erheblich stärken.

