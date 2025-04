Aktien Wochenrückblick - Trump hat diese Woche seinen "Boom" für die Aktienmärkte geschafft. Ob er an einen solchen Crash dachte, sei dahingestellt. Auf jeden Fall hat sein Zoll-Hammer die Märkte durchgeschüttelt. Schockstarre und Multi-Hunderte Milliarden Börsenwert vernichtet, um Zölle auf einem Niveau, wie zuletzt im 19. Jahrhundert in Amerika, zu heben. Und die Response der Welt wird kommen - neue Handelsschranken, neue Handelsströme, weltweite Rezessionsgefahr inclusive. Wie heiss das Ganze gegessen wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Und Chinas Ankündigung am Freitag ab dem 10. ...

