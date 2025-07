Die 2G Energy AG hat im zweiten Quartal 2025 ihren Auftragseingang um 29 Prozent auf 54,1 Millionen Euro gesteigert, nach 41,9 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der deutsche Markt entwickelte sich mit einem Plus von 14 Prozent auf 21,7 Millionen Euro positiv. In Nordamerika erreichte der Auftragseingang 8,3 Millionen Euro, was einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...