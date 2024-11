• Quantexa Unify Workload für Microsoft Fabric bietet Benutzern branchenführende Entitätsauflösungsfähigkeiten, um hochpräzise Datenabgleiche und Beziehungsrecherchen in großem Umfang durchzuführen.

• Unternehmen können die Datenqualität verbessern, Datensilos beseitigen, Kosten senken und die Herausforderungen bewältigen, die mit der Vorbereitung von Daten für KI verbunden sind, und so eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung ermöglichen.

LONDON und CHICAGO, Nov. 20, 2024, ein weltweit führender Anbieter von Decision Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, kündigte heute auf der Microsoft Ignite die sofortige Verfügbarkeit von Quantexa Unify Workload für Microsoft Fabric an. Quantexa Unify, das sich derzeit in der Preview-Phase befindet, bietet fortschrittliche, KI-gestützte Entitätsauflösung und Datenabgleich für Microsoft Fabric. Das ermöglicht es Unternehmen, die geschäftskritischen Funktionen der Decision Intelligence-Plattform von Quantexa zu nutzen, um eine einheitliche, vernetzte Sicht auf ihre Daten zu erhalten. Mehr als 50 branchenführende Unternehmen und Behörden haben diese Möglichkeit genutzt, um über 60 Milliarden Datensätze mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und 99%iger Genauigkeit abzugleichen.

Ein Video zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7652daf-4337-4eec-b971-61cf4c867ef4

Dieser innovative Workload ermöglicht es Dateningenieuren, Datenwissenschaftlern, Analysten und Geschäftsanwendern, Daten aus verschiedenen Quellen mühelos zu verbinden und kontinuierlich zu aktualisieren, und zwar vollständig innerhalb von Microsoft Fabric. Mit dem Quantexa Unify-Workload können Unternehmen automatisch Datensätze derselben Entitäten - wie Personen, Unternehmen, Standorte und Kontakte - identifizieren, abgleichen und konsolidieren, trotz eventueller Inkonsistenzen oder Fehler.

Schaffung einer vertrauenswürdigen Datengrundlage für Analysen und generative KI

Quantexa Unify liest Daten direkt aus OneLake, automatisiert die Bereinigung, das Parsing und die Normalisierung von Datenquellen und führt dann einen ausgeklügelten Datenabgleich durch, um eine zusammenhängende Sicht auf die Daten in OneLake zu erzeugen. Quantexa Unify bietet vorkonfigurierte Abgleichsvorlagen, die es dem Benutzer ermöglichen, den Grad der erforderlichen Abgleichsqualität zu definieren. Microsoft Power BI-Berichte werden bereitgestellt, um Datenqualitätsmetriken und -probleme hervorzuheben. Der Workload läuft direkt innerhalb von Microsoft Fabric und schreibt die Ergebnisse zurück nach OneLake zur weiteren Verwendung.

Das Ergebnis ist ein unternehmensweiter Datenbestand, der kontinuierlich mit zuverlässigen Daten aktualisiert wird:

Kann nahtlos in die gesamte Palette der Daten-, Analyse- und Geschäftsproduktivitätsdienste von Microsoft integriert werden.

Maximiert die Möglichkeiten der Business Intelligence.

Bietet eine vernetzte, kontextbezogene Ansicht in Form eines Wissensgraphen, um erweiterte graphenbasierte Analysen zu ermöglichen.

Kann in privat erstellte und trainierte KI-Modelle eingespeist werden.

Kann als leistungsstarke Ressource in Verbindung mit Copilot Studio und Azure OpenAI verwendet werden, um die Entscheidungsfindung zu verbessern oder zu automatisieren und Innovationen voranzutreiben.



Die wichtigsten Funktionen von Quantexa Unify

Automatisiertes No-Code-Daten-Mapping: Der Workload kann mit Ihrem eigenen Datenmodell konfiguriert werden, was den Prozess des Mappings von Datenfeldern zwischen verschiedenen Systemen oder Datenquellen über eine visuelle Schnittstelle vereinfacht und beschleunigt.

Der Workload kann mit Ihrem eigenen Datenmodell konfiguriert werden, was den Prozess des Mappings von Datenfeldern zwischen verschiedenen Systemen oder Datenquellen über eine visuelle Schnittstelle vereinfacht und beschleunigt. Erweiterter Entitätsabgleich: Mithilfe von Standardkonfigurationen und maschinellem Lernen führt der Workload einen hochwertigen Abgleich zwischen Entitätstypen durch, verknüpft Datensätze und reichert unvollständige Daten an.

Mithilfe von Standardkonfigurationen und maschinellem Lernen führt der Workload einen hochwertigen Abgleich zwischen Entitätstypen durch, verknüpft Datensätze und reichert unvollständige Daten an. Kontextualisierte Einblicke: Bedeutende Zusammenhänge aufdecken, verborgene Beziehungen sichtbar machen und Wissensgraphen erstellen.

Bedeutende Zusammenhänge aufdecken, verborgene Beziehungen sichtbar machen und Wissensgraphen erstellen. Datenqualität: Aufdecken und Beheben von Datenqualitätsproblemen mithilfe von Power BI Dashboards.

Aufdecken und Beheben von Datenqualitätsproblemen mithilfe von Power BI Dashboards. Skalierbarkeit und Leistung: Dieser Workload ist für Geschwindigkeit und Skalierbarkeit optimiert und eignet sich daher für große Unternehmensumgebungen, in denen das Datenvolumen und die Komplexität überwältigend sein können.

Dieser Workload ist für Geschwindigkeit und Skalierbarkeit optimiert und eignet sich daher für große Unternehmensumgebungen, in denen das Datenvolumen und die Komplexität überwältigend sein können. Demokratisierter Datenzugriff für eine schnellere und bessere Entscheidungsfindung: Beschleunigen Sie die Fähigkeit Ihres Unternehmens, vertrauenswürdige Daten für technische und geschäftliche Benutzer im gesamten Unternehmen zugänglich und nutzbar zu machen. Nutzen Sie die Ergebnisse von Quantexa Unify in Microsofts vollständiger Suite von Analysetools, einschließlich Microsoft Copilot.

Dan Higgins, Chief Product Officer von Quantexa, meint: "Die Ankündigung der Vorschau von Quantexa Unify für Microsoft Fabric auf der Ignite ist ein wichtiger Meilenstein in unserer laufenden Zusammenarbeit mit Microsoft. Unser KI-gestützter Workload für Microsoft Fabric wird die Art und Weise verändern, wie Unternehmen ihre Daten bereitstellen, um ihre Investitionen in generative KI zu maximieren. Diese leistungsstarke Integration hilft Unternehmen, die Grundlage für eine verbesserte Entscheidungsfindung zu schaffen, indem sie komplexe Beziehungen zwischen Unternehmen unter Verwendung externer und interner Datenquellen schnell und präzise auflöst. Indem wir die Skalierbarkeit und Flexibilität von Microsoft Fabric nutzen, versetzen wir Unternehmen in die Lage, Innovationen voranzutreiben und das volle Potenzial ihrer Daten wie nie zuvor auszuschöpfen."

Amir Netz, Technical Fellow and CTO for Microsoft Fabric, erklärt: "Wir freuen uns, dass die Innovation von Quantexa eine so überzeugende Funktionalität für Microsoft Fabric bietet. So können Unternehmen ihre Daten in Microsoft Fabric nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen und die betriebliche Effizienz zu steigern. Da sich Kunden zunehmend auf Microsoft Fabric verlassen, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen, können sie mit dieser Funktion tiefere Einblicke gewinnen, die sie von ihren Dateninvestitionen erwarten, und das alles innerhalb eines vertrauenswürdigen unternehmensweiten Datenbestands. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit Quantexa zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden dabei zu helfen, neue Möglichkeiten zu erschließen und das Vertrauen in ihre KI- und datengesteuerten Initiativen zu stärken."

Novo Banco nimmt an privater Preview teil

Neben der öffentlichen Preview, die es Kunden ermöglicht, Quantexa Unify mit öffentlich zugänglichen Datensätzen zu testen, gab Quantexa auch bekannt, dass es eine private Preview für Kunden gestartet hat, die bereit sind, Quantexa Unify einzusetzen. Novo Banco, ein früher Teilnehmer der privaten Preview und ein bekanntes Finanzinstitut mit Hauptsitz in Portugal, das Privat- und Firmenkunden betreut und Ambitionen in Bezug auf die digitale Transformation hat, die auch die Ausweitung des Angebots der Bank auf ganz Europa einschließt, gab heute auf der Microsoft Ignite seine Absicht bekannt, mit Quantexa und Microsoft ein unternehmensweites Datenportfolio aufzubauen.

Seamus Murphy, Chief Operating Officer bei Novo Banco, sagt: "Das Verständnis des Kundenverhaltens durch eine umfassende Datensicht ermöglicht es den Banken, die Kommunikation und die Dienstleistungen zu personalisieren, eine engere Kundenbeziehung zu fördern und gleichzeitig den Kunden und die Bank mit einer einzigen Investition zu schützen.

Der derzeitige Trend, vertikale Lösungen zu entwickeln, ist nicht kosteneffizient und hat nicht die beabsichtigten Auswirkungen auf das Geschäft. Ein unternehmensweiter Datenbestand ist die Zukunft der effektiven Datenverwendung im Bankwesen. Unify für Microsoft Fabric von Quantexa wird für uns die Grundlage sein, um Organisations- und Datensilos aufzulösen und fortschrittliche Analysen, Effizienz durch KI und einen besseren Kundenservice zu ermöglichen."

Um mehr darüber zu erfahren, wie Ihr Unternehmen an der öffentlichen oder privaten Preview von Quantexa Unify für Microsoft Fabric teilnehmen kann, klicken Sie bitte hier.

Über Quantexa

Quantexa ist ein globales Unternehmen für KI-, Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit auf dem Gebiet der Decision Intelligence leistet, damit Unternehmen anhand von Daten im Kontext zuverlässige betriebliche Entscheidungen treffen können. Mit den neuesten Fortschritten in der Künstlichen Intelligenz (KI) hilft die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa Unternehmen, versteckte Risiken und neue Chancen aufzudecken, indem sie isolierte Daten zusammenführt und in eine zuverlässige, wiederverwendbare Ressource verwandelt. Es löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit einer über 90 % größeren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine von Forrester unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie über die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa ergab, dass die Kunden innerhalb von drei Jahren einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde 2016 gegründet und hat heute über 800 Mitarbeiter und Tausende von Plattformnutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten.

Ressourcen

Blog von Microsoft Fabric Ignite: https://aka.ms/Fabric-Ignite24

Medienanfragen

Kontakt: Stephanie Crisp, Fight or Flight

E-Mail: Quantexa@fightorflight.com

ODER

Kontakt: Adam Jaffe, SVP of Corporate Marketing

Telefon: +1 609 502 6889

E-Mail: adamjaffe@quantexa.com