DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der Dax dürfte am Mittwoch mit leichten Gewinnen starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 19.117 Punkte. Mit 18.812 Punkten war der Dax tags zuvor angesichts hoher geopolitischer Risiken zwischenzeitlich auf das tiefste Niveau seit Mitte September gesunken. Auch die 100-Tage-Linie bei 18.839 Punkten wurde damit verletzt. Mit der Erholung der US-Technologiewerte verringerten sich auch die Dax-Verluste deutlich. Erster Orientierungspunkt nach oben ist die 50-Tage-Linie bei 19.166 Punkten. Mit Spannung erwartet wird nach US-Börsenschluss der Quartalsbericht von Nvidia, des teuersten Unternehmens der Welt.

USA: - DOW GIBT LEICHT NACH - Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem verhaltenen Start letztlich ein ähnliches Bild wie am Vortag gezeigt. Der schon zu Wochenbeginn schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial dämmte sein Minus auf 0,28 Prozent ein und beendete den Handel bei 43.268,94 Punkten. Dagegen drehte der marktbreite S&P 500 in positives Terrain und gewann 0,40 Prozent auf 5.916,98 Punkte. Er knüpfte an seine freundliche Vortagsentwicklung an. Ähnlich sah es beim technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 mit einem Kursanstieg um 0,71 Prozent auf 20.684,59 Punkte aus.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nachgegeben. Die Unsicherheit an den Märkten setzt sich damit fort. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,3 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten büßte 0,1 Prozent ein und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank ebenfalls um 0,1 Prozent. Auch die Aktienmärkte in Australien gaben nach.



DAX 19060,31 -0,67%

XDAX 19069,98 -0,36%

EuroSTOXX 50 4751,23 -0,82%

Stoxx50 4248,25 -0,34%



DJIA 43268,94 -0,28%

S&P 500 5916,98 0,40%

NASDAQ 100 20684,59 0,71%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 132,16 -0,02%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0587 -0,06%

USD/Yen 155,18 0,32%

Euro/Yen 164,29 0,26%°



ROHÖL:





Brent 73,24 -0,07 USD WTI 69,39 0,00 USD°

