GZO AG: Gläubigergruppe fordert Rücktritt der Sachwalter wegen Interessenkonflikten



GZO AG: Gläubigergruppe fordert Rücktritt der Sachwalter wegen Interessenkonflikten Wetzikon, 20. November 2024 - Die von Clearway Capital GmbH angeführte Gläubigergruppe, die 6.56% der ausgefallenen 1.875% Juni 2024 Anleihe der GZO AG ("GZO" oder "das Unternehmen) hält (ISIN CH0240109618), hat sich schriftlich an das Bezirksgericht Hinwil gewandt und die sofortige Absetzung der beiden Sachwalter beantragt. Nach der positiven Stellungnahme der Sachwalter zum vorgeschlagenen Restrukturierungsplan der GZO ist klar geworden, dass die beiden Sachwalter entgegen ihrer treuhänderischen Pflicht nicht im Interesse der Gläubiger handeln. Am 25.Oktober legte GZO einen Sanierungsplan vor, der einen Schuldenschnitt von 65% bis 70% für die Gläubiger vorsah, während die derzeitigen Aktionärsgemeinden weiterhin zu 100% Eigentümer eines profitablen und schuldenfreien Unternehmens bleiben würden. Zur Veranschaulichung: Der Betrag, den GZO an die Gläubiger auszuzahlen beabsichtigt, ist geringer als der derzeitige Bargeldbestand. Im Rahmen eines Konkursverfahrens würden die Gläubiger das gesamte Barguthaben plus den Wert des Unternehmens und sonstiger Vermögenswerte erhalten. Trotzdem unterstützten die Sachwalter den Plan von GZO. Sie begründeten dies mit einer den Gläubigern vorgelegten Bewertung, die auf der Annahme basierte, dass das GZO im Falle einer Insolvenz als Unternehmen aufhören würde zu existieren. Dies ist nicht nur höchst unrealistisch, wenn man bedenkt, dass GZO ein profitables Unternehmen ist, sondern auch sehr irreführend und sowohl für die Gläubiger als auch für das Spital selbst schädlich. Clearway stellt die Motive der Sachwalter in Frage, insbesondere angesichts des Interessenkonflikts, der sich aus der Tatsache ergibt, dass die Sachwalterin - Frau Umbach-Spahn - Berichten zufolge mit Patrick Umbach verheiratet ist, einem Mitglied des Gemeinderats von Gossau, eine der zwölf Aktionärsgemeinden des GZO. Darüber hinaus ist der Gemeindepräsident von Gossau, Jörg Kündig, zufällig auch Präsident des Verwaltungsrates des GZO, der für die aktuelle Situation verantwortlich ist. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass beide Sachwalter Partner derselben Anwaltskanzlei sind, fordert die Gläubigergruppe den sofortigen Rücktritt der beiden Sachwalter und hat das Bezirksgericht Hinwil schriftlich über diese Fakten informiert.

Kontakt GZO Creditor Group

c/o Dynamics Group

Andreas Durisch

079 358 87 32

contact@gzo-bondholder.ch

www.gzo-bondholder.ch



