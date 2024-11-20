The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.11.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.11.2024
ISIN Name
FR0013244415 BPIFRANCE 17/24 MTN
FR0012159812 CADES 14/24
FR0011962398 REP. FSE 14-24 O.A.T.
DE000LB01RQ8 LBBW IHS 15/24
DE000A13SJM6 THUERINGEN LS 14/24
XS2082969655 BK IRELAND 19/25 FLR MTN
DE000NLB28N7 NORDLB FESTZINSANL.28/19
XS1722898431 NE PROPERTY 17/24 MTN
US459058DX80 WORLD BK 14/24
FR0124665995 UNEDIC 17/24 MTN
DE000HLB3PH2 LB.HESS.THR.CARRARA08V/16
CH0271171685 APPLE 15/24
ES06837469C0 VIDRALA SA -ANR-
CA91915B1085 VALEO PHARMA INC.CL.A
XS2412258522 GN STORE NRD 21/24 MTN
XS1141043296 HAZINE MU.VARL 14/24 REGS
PTCGDMOM0027 CAIXA GERAL 19/24 MTN
DE000HLB79H4 LB.HESS.THR.DUISBURG11/22
DE000HLB7887 LB.HESS.THR.CARRARA11O/22
DE000HLB7879 LB.HESS.THR.CARRARA11N/22
DE000HLB7853 LB.HESS.THR.CARRARA11M/22
DE000CZ45WV3 COBA 21/24 S.988
DE000DJ9ABZ1 DZ BANK IS.A2353
XS2626344266 VOLVO TREAS. 23/24 MTN
DE000HLB50F9 LB.HESS.THR. ANL.08L/23
XS2560100468 VW FIN.SERV 22/24 MTN
DE000HLB79A9 LB.HESS.THR.CARRARA11Q/22
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