Oy-Mittelberg (ots) -Gesichts- und Körperpflege muss heute mehr leisten, als nur die Haut zu pflegen. Sie soll Körper und Seele in Einklang bringen und das emotionale Gleichgewicht stärken, denn Stress, Schlafmangel und unausgewogene Ernährung hinterlassen auch optisch ihre Spuren. Was unter dem Begriff Neuro-Glow derzeit als einer "der" Trends in der Kosmetik- und Pflegebranche gilt, ist beim Bio-Pionier Primavera schon seit fast 40 Jahren Programm: Mit naturreinen Produkten, die jede Anwendung durch die Kraft duftender ätherischer Öle zu einem Moment achtsamer Selbstpflege machen."Wir sind überzeugt, dass die persönliche Lebenseinstellung und Lebensführung gerade für das Hautbild von großer Bedeutung sind", sagt Denise Wind, Produktmanagerin beim Aromatherapie- und Naturkosmetikspezialisten aus dem Allgäu. "Der Neuro-Glow-Trend reflektiert den Wunsch von immer mehr Verbraucher*innen, sich umfassend etwas Gutes zu tun - zum Beispiel mit einer Körper- oder Gesichtspflege, die nicht nur ihre Haut pflegt, sondern auch ihren Geist entschleunigt oder ihren Schlaf entspannt. Selbstliebe und Achtsamkeit werden als Schönheitsbooster entdeckt. Genau dafür liefern wir mit unseren Produkten mit naturreiner Pflanzenkraft und zarten, natürlichen Düften die optimale Grundlage."Die Pflegephilosophie des Bio-Pioniers Primavera beruht seit jeher auf einer ganzheitlichen Sicht auf den Menschen. Schönheit ist dabei das Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels von innerem und äußerem Wohlbefinden. Hautpflege umfasst weitaus mehr, als "nur" Kosmetik aufzutragen: Sie steht vielmehr für einen bewussten Umgang mit sich selbst, um im Einklang mit sich selbst zu sein und die eigenen schönen Seiten wahrzunehmen. Zusammen mit weniger Stress, ausreichend Schlaf, einer gesunden Ernährung und ausreichend Sport fördert dieser achtsame Umgang das Wohlbefinden und verbessert die Hautqualität - unter anderem, weil die Haut deutlich weniger oxidativem Stress ausgesetzt ist, der die Hautbarriere - und damit die Gesundheit der Haut - schwächt.Wirkkosmetik, die Körper und Seele verbindetDie Naturkosmetik-Produkte von Primavera sorgen für strahlende und gesunde Haut und fördern dadurch nachhaltig die innere und äußere Schönheit. Dazu kombiniert die Organic Skincare-Linie die langjährige Erfahrung des Bio-Pioniers in den Bereichen Aromatherapie und Naturkosmetik mit innovativen Wirkkomplexen auf Basis von Bio-Pflanzenölen und Bio-Pflanzenwässern.Das Gesichtspflege-Sortiment umfasst 19 Produkte, die sich je nach Hautbedürfnis individuell kombinieren lassen: Während die Hydrating Range mit ihrem spritzig-erfrischenden Duft von Cassis Feuchtigkeit spendet, wirkt die Pure Balance-Range mit Salbei eher ausgleichend und klärend. Die Glowing Age Range für die anspruchsvolle und reife Haut schafft Vertrauen durch eher blumige und warm-weiche Akkorde und intensive Pflege durch Kahaiöl. Die drei energetisierenden Spezialprodukte aus der Energy Boost Linie sind ganz unterschiedlich in ihrer jeweiligen Rezeptur und Wirkweise. Sie ergänzen und bereichern die tägliche Pflegeroutine: ein Hyaluron-Serum, ein Vitamin C-Serum und eine spezielle Augenpflege, die Eye Creme for Face. Leichte Texturen und zarte Düfte machen die Gesichtspflegeprodukte zu einem ganzheitlichen Pflegeerlebnis. Alle Produkte lassen sich unkompliziert und je nach Hautbedürfnis miteinander kombinieren.Auch die Körperpflege-Produkte von Primavera unterstützen mit faszinierenden Dufterlebnissen Freude, Glück und innere Balance. Die Kompositionen vereinen das tiefe Wissen des Unternehmens über Aromatherapie mit der Nutzung unverfälschter Pflanzenkraft. Durch ihre unmittelbare Wirkung auf unsere Emotionen verstärken die enthaltenen ätherischen Öle den Achtsamkeitseffekt - sei es beim selbstgemischten Pflegeöl, das um ein ätherisches Öl der Wahl ergänzt wird, sei es mit einem Produkt aus der gebrauchsfertigen Körperpflege, das seine Wirkung bereits im Namen trägt - etwa die Serie Pure Entspannung mit Vanille und Lavendel fein oder Alles Liebe, die Anwender*innen mit Leichtigkeit von Bio-Rose und Bio-Mandarine umhüllen und die innere Harmonie fördern. Alle Rezepturen enthalten naturreine, duftende Pflanzenwirkstoffe vorzugsweise aus Bio-Anbau in hochwirksamen, aber sehr leichten Formulierungen.Woche der Naturkosmetik: Aktionen bei PrimaveraVom 23. bis 29. November findet die diesjährige "Woche der Naturkosmetik" statt. Dahinter steht das unabhängige NATRUE-Siegel (www.natrue.org), das weltweit ausschließlich Naturkosmetikprodukte auszeichnet, die hinsichtlich Natürlichkeit, Qualität, Glaubwürdigkeit und Transparenz höchsten Ansprüchen genügen. NATRUE, gegründet 2007, ist ein nicht gewinnorientierter internationaler Verein mit Sitz in Brüssel, der naturkosmetische Produkte einer Qualitätsprüfung unterzieht.71 Prozent der bei Primavera Natrue-zertifizierten Produkte fallen unter die Kategorie Bio-Kosmetik. Anlässlich der Naturkosmetik-Woche wird es eine Social-Media Kampagne über Instagram einschließlich Gewinnspiel geben. Auch am Firmensitz in Oy-Mittelberg sowie im Primavera-Shop in Berlin wird die "Woche der Naturkosmetik" gefeiert.Der Bio- und Aromatherapie-Pionier Primavera aus dem Allgäu, der auch hochwertige Naturkosmetik mit pflanzlichen Wirkstoffkomplexen für die Gesichts- und Körperpflege im Sortiment hat, ist als Innovationsführer geehrt worden. Die prämierten Unternehmen werden im Rahmen einer Jahres-Kampagne auf welt.de vorgestellt.Pressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel 08366-8988-931Mail marion.keller@primaveralife.comOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116667/5912580