Die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Nvidia, dem Marktführer im Bereich KI-Chips, steht im Fokus der Anleger. Trotz des anhaltenden KI-Booms und der beeindruckenden Leistungen des Unternehmens in den letzten zwei Jahren dämpfen einige Analysten die Erwartungen. Für das dritte Quartal wird ein Gewinn von 0,743 US-Dollar pro Aktie und ein Umsatz von 32,95 Milliarden US-Dollar prognostiziert - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Allerdings warnen Experten vor möglichen kurzfristigen Risiken, die das Aufwärtspotenzial begrenzen könnten.

Herausforderungen trotz optimistischer Langzeitprognose

Ein renommierter Analyst prognostiziert, dass Nvidias Ausblick für das kommende Quartal im Rahmen der Markterwartungen liegen könnte, was einige Investoren möglicherweise enttäuschen wird. Die Einführung des neuen Blackwell-Chips gegen Ende des Quartals könnte zusätzlich das kurzfristige Wachstum bremsen. Trotz dieser Bedenken bleibt die langfristige Perspektive für Nvidia positiv, was sich in einem erhöhten Kursziel widerspiegelt, das ein Aufwärtspotenzial von etwa 12,3 Prozent andeutet.

