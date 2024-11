DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Ausschläge eher gering

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich ist es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien zugegangen. In Tokio büßte der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent ein auf 38.352 Punkte und in Sydney ging es um 0,6 Prozent nach unten. Dort hatte der Index am Vortag überraschend deutlich zugelegt. Seoul schloss 0,4 Prozent höher, bereits den dritten Tag in Folge ging es dort nach oben, in Schanghai gewann das Marktbarometer 0,7 Prozent. Hongkong lag im Späthandel knapp im Plus.

Nur vereinzelt verwiesen Marktteilnehmer auf geopolitische Unsicherheiten als Bremser, nachdem die Ukraine erstmals mit westlichen Raketen Ziele in Russland angegriffen hatte und Russland darauf mit einer Anpassung seiner Atomwaffendoktrin reagierte.

Den nächsten Impuls für die Märkte könnten am Abend nach Börsenschluss in den USA die Quartalszahlen von Nvidia liefern. Sie dürften Hinweise liefern, wie es insgesamt in der globalen KI-Branche läuft.

In Japan drückte etwas auf die Stimmung, dass die Exporte im Oktober gegenüber dem Vorjahr nur um 3,1 Prozent statt erwarteter 3,9 Prozent gestiegen sind. Allerdings bedeutet das immer noch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Monat zuvor, als noch ein Minus zu Buche gestanden hatte. Deutlich rückläufig waren die Exporte in die USA und noch deutlicher nach Europa.

Dass China nach der drastischen Senkung der Kreditkosten im vergangenen Monat im Rahmen eines umfassenderen Stimulusprogramms die Leitzinsen nun unverändert ließ, war erwartet worden und sorgte für keinen Impuls. Laut der People's Bank of China bleiben die Referenzzinsen für 1- und 5-jährige Kredite bei 3,1 bzw. 3,6 Prozent.

Unter den Einzelwerten verteuerten sich in Seoul SK Bioscience um 7,2 Prozent, nachdem ein Grippeimpfstoff vom Handelsministerium als wichtiges Exportgut zertifiziert worden war, was einen Anspruch auf staatliche Unterstützung für die Vermarktung im Ausland und Vorzugskredite zur Folge hat. Samsung Biologics zogen nach neuen Vertragsabschlüssen um 2,1 Prozent an.

In Tokio sackten Tokio Marine nach Quartalszahlen um rund 7 Prozent ab.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.326,30 -0,6% +9,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.352,34 -0,2% +14,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.482,29 +0,4% -6,5% 07:00 Schanghai-Comp. 3.367,99 +0,7% +13,2% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.703,10 +0,2% +15,3% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.751,77 -0,2% +16,0% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.598,26 -0,3% +10,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:24 % YTD EUR/USD 1,0588 -0,1% 1,0596 1,0578 -4,1% EUR/JPY 164,59 +0,5% 163,79 163,54 +5,8% EUR/GBP 0,8331 -0,3% 0,8356 0,8348 -4,0% GBP/USD 1,2709 +0,2% 1,2679 1,2672 -0,2% USD/JPY 155,46 +0,6% 154,59 154,59 +10,3% USD/KRW 1.392,01 -1,4% 1.412,05 1.392,21 +7,3% USD/CNY 7,1900 +0,0% 7,1875 7,1954 +1,3% USD/CNH 7,2409 +0,1% 7,2348 7,2436 +2,0% USD/HKD 7,7817 -0,0% 7,7835 7,7827 -0,4% AUD/USD 0,6528 -0,1% 0,6533 0,6510 -4,1% NZD/USD 0,5901 -0,2% 0,5913 0,5892 -6,6% Bitcoin BTC/USD 92.737,20 +0,9% 91.932,80 91.830,80 +113,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,47 69,24 +0,3% +0,23 -0,7% Brent/ICE 73,40 73,31 +0,1% +0,09 -1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.628,43 2.632,14 -0,1% -3,72 +27,5% Silber (Spot) 31,03 31,22 -0,6% -0,19 +30,5% Platin (Spot) 972,55 973,50 -0,1% -0,95 -2,0% Kupfer-Future 4,17 4,14 +0,6% +0,03 +5,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

