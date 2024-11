Bern (ots) -Die KPT und der Kaufmännische Verband Bern führen die bewährte Sozialpartnerschaft weiter. Die beiden langjährigen Partner haben sich auf die Erneuerung des Ende Jahr auslaufenden Gesamtarbeitsvertrags (GAV) geeinigt und für die nächsten 4 Jahre wiederum ein ausgewogenes Paket mit fortschrittlichen, familienfreundlichen Arbeitsbedingungen vereinbart.Das neue Vertragswerk baut auf dem bestehenden GAV auf, wurde jedoch vereinfacht und den praktischen Gegebenheiten angepasst. So wird die KPT im Zeichen des Kulturwandels beispielsweise die Kaderstufen per 1.1.2025 abschaffen. KPT-CEO Thomas Harnischberg begründet diesen Schritt wie folgt: "Bei uns sollen die Menschen und ihre Ziele im Zentrum stehen und keine Titel."Neu ist im GAV explizit verankert, dass sich die KPT aktiv für die physische und mentale Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden einsetzt. Die Krankenkasse hat entsprechende betriebliche Angebote geschaffen wie Yoga oder Mental-Health-Checks. Das unterstreicht die Wichtigkeit dieses Themas für die KPT. Zusätzlich wurde im neuen GAV ein Ausbildungspassus festgehalten: Die KPT fördert die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden aktiv und bietet interne Angebote zur stetigen Weiterentwicklung des Personals an.Weitere wichtige Punkte, die bereits im bestehenden GAV enthalten sind, sind der grosszügige und familienfreundliche Vaterschaftsurlaub von 4 Wochen und die flexiblen Arbeitsmodelle mit Jahresarbeitszeit und Homeoffice-Möglichkeiten.Ruedi Flückiger, Geschäftsleiter des Kaufmännischen Verband Bern, freut sich über die Erneuerung des GAV und die starke Partnerschaft: "Gemeinsam haben wir eine faire, zeitgemässe Lösung erarbeitet - im Interesse der Mitarbeitenden und der KPT. In der Krankenversicherungsbranche sind Gesamtarbeitsverträge noch nicht selbstverständlich. Umso mehr freut uns die langjährige Partnerschaft mit der KPT."Pressekontakt:Beni Meier, Leiter Unternehmenskommunikation KPT+41 58 310 97 80kommunikation@kpt.chRuedi Flückiger, Geschäftsleiter Kaufmännischer Verband Bern079 223 30 87ruedi.flueckiger@kfmv-bern.chOriginal-Content von: KPT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003789/100925962