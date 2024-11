Düsseldorf (ots/PRNewswire) -Die Feiertage nähern sich und es ist Zeit, sich den weihnachtlichen Wunschlisten zu widmen. Wer Outdoor-Fans, Camping-Lover, Abenteuer-Suchende oder sich selbst beschenken möchte, kann dabei mit Jackery richtig sparen. Das Unternehmen spendiert zum Black Friday fette Rabatte für seine gesamte Produktpalette: von 30 % auf die neueste LiFePO4-Powerstation Explorer 1000 v2 bis hin zu 50 % für den leistungsstarken Solargenerator 2000 Pro inklusive zwei 200 Watt Solarpanels.Rabatte im Jackery Onlineshop und bei AmazonVom 21. November bis zum 2. Dezember geht es bei Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/A08E5E07-8273-44CF-B9FC-835F4DF415F6?channel=social) mit den Black Friday Deals in die heiße Phase der Weihnachtsbesorgungen, während der Jackery Onlineshop (https://de.jackery.com/pages/black-friday) bereits den Sale eingeläutet hat. Wer sich dort etwa für die neueste LiFePO4-Powerstation Explorer 1000 v2 (https://de.jackery.com/products/explorer-1000-v2-portable-power-station) entscheidet, spart nicht nur 30 % - weil der Preis derzeit von 999 Euro auf 699 Euro gesenkt ist - sondern erhält auch noch ein 80 Watt starkes Solarpanel gratis dazu. Dabei gilt das Kraftpaket mit 1070 Wh Kapazität, 1500 Watt Leistung und sechs Anschlussmöglichkeiten als eine der kleinsten und leichtesten Powerstations seiner Klasse. Für mehr Solarpower empfiehlt sich der Solargenerator im Set mit der Explorer 1000 v2 und dem klappbaren 100 Watt SolarSaga Modul für um 550 Euro reduzierte 749 Euro.Noch mehr Energie und Prozente gibt es im Onlineshop bei der Kombination aus Explorer 2000 Pro und zwei 200 Watt Solarpanels. Der Jackery Solargenerator 2000 Pro (https://de.jackery.com/products/solar-generator-2000-pro) liefert mit 2160 Wh Kapazität und 2200 Watt Leistung genug Power, um bis zu sieben Geräte gleichzeitig aus seinem Speicher mit Energie zu versorgen. Selbigen lädt er anschließend in nur zwei Stunden wieder auf. Die beiden 200 Watt SolarSaga Panels sorgen derweil dafür, dass auch die Energiegewinnung nachhaltig vonstattengeht. Das Gesamtpaket gibt es um satte 50 % reduziert für 1.799 Euro statt 3.599 Euro - hier lassen sich also 1.800 Euro sparen. Auch die Kombi aus Solargenerator 2000 Pro und einem SolarSaga Panel mit 200 Watt lohnt sich: Dank 48 % Rabatt liegt der Preis bei 1.499 Euro und somit 1.400 Euro unter den ursprünglichen 2.899 Euro.Doch auch bei den Kleinen tut sich Sparpotenzial auf und so kostet der handliche Solargenerator 500 (https://www.amazon.de/dp/B09NQ5Z5GM?psc=1) bei Amazon nur knapp die Hälfte: Die tragbare Powerstation mit 518 Wh Kapazität und einem SolarSaga 100W-Panel ist um 47 % von 945,99 Euro auf 499 Euro reduziert. Nicht zuletzt lohnt sich die Schnäppchenjagd auch für das kleinste Energiebündel im Portfolio. Um 34 % gesenkt, liegt die Explorer 100 Plus als leistungsstarke LiFePO4-Powerbank, die mit ins Flugzeug darf, für nur 99 Euro unter dem Weihnachtsbaum.Pressekontakt:Nadine Konstanty, PR KONSTANTTel.: +49 211 73063360Mail: nadine@konstant.deFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2561895/jackery_black_friday_2024.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2459138/5035951/Jackery_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/black-friday-deals-von-jackery-freiheit-schenken-leicht-gemacht-mit-bis-zu-50--rabatt-und-kostenlosem-solarpanel-302310177.htmlOriginal-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161806/5912657