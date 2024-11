München (ots) -- Harald Glööckler zwischen Baumarkt und Kunstgalerie- Für gute Freunde stellt sich der Modezar auch mal an den Herd- "Herr Glööckler sucht das Glück" am 20. November, um 21:15 Uhr bei RTLZWEIHarald Glööckler liebt die Kunst - da kommt die Einladung zu einer exklusiven Ausstellung gerade recht. Gemeinsam mit Stars wie Pete Doherty und Bryan Adams darf er seine Gemälde präsentieren. Nach getaner Arbeit kommt das Vergnügen: Der Maestro lädt seine Freunde zu einem exklusiven Mittagessen in Berlin ein. Ob der Lunch zum Erfolg wird? "Herr Glööckler sucht das Glück" ist am 20. November 2024, um 21:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen."Beyond Fame" ist eine Kunstausstellung in Düsseldorf, in der Künstlerinnen und Künstler diverser Genre ihre Gemälde und Gebilde ausstellen. Auch Harald Glööckler gehört dazu. Der Modekönig ist nicht nur ein Virtuose in Sachen Kleidung, sondern liebt es auch, großflächige Gemälde zu erstellen oder Mobiliar zu verschönern. In der Ausstellung präsentiert er seine Kunst neben Stars wie Pete Doherty und Bryan Adams. Und auch TV-Koch Tim Mälzer gesellt sich zu den Gästen in der Galerie und kann nicht anders als Glööckler ein Kompliment auszusprechen. Ob er ahnt, dass Harald Glööckler wenige Stunden zuvor noch im örtlichen Baumarkt war, um Farbe für seine exzentrischen Werke zu kaufen?Wenige Tage später versüßt Herr Glööckler zwei neuen Freunden und seiner besten Freundin Rita den Tag, indem er sie zu einem Mittagessen einlädt und ihnen ein Festmahl kredenzt. Trotz ausverkauftem Hummer gibt der Hobbykoch nicht auf, er weicht nur ein bisschen vom Speiseplan ab. Jakobsmuscheln auf Spaghetti in Arabiatta-Sauce, die seinen Gästen die Tränen in die Augen steigen lässt, sind ihm gerade fein genug. Und dann wäre da noch das Tiramisu, das vom Italiener bestellt sowieso viel besser schmeckt als selbstgemacht. Wird der Lunch in Casa Glööckler zum Erfolg?Das Format wird von Yellowstone Productions GmbH produziert. "Herr Glööckler sucht das Glück" - Ausstrahlung am 20. November 2024 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI. Nach der Ausstrahlung sind die Episoden sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Herr Glööckler sucht das Glück":In der RTLZWEI-Dokusoap "Herr Glööckler sucht das Glück" zeigt sich Harald Glööckler so offen wie nie zuvor. In der zweiten Staffel feiert er das Leben und sein 30-jähriges Show-Jubiläum. Reisen nach Stuttgart oder Ägypten, die Planung einer großen Modenschau - bei allen Highlights des Lebens von Harald Glööckler ist die Kamera hautnah dabei.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5912651