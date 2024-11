Die Evotec-Aktie erlebte in den letzten Tagen eine Berg- und Talfahrt, ausgelöst durch Übernahmegerüchte. Das US-Unternehmen Halozyme Therapeutics hatte ein unverbindliches Angebot von elf Euro je Aktie unterbreitet, was einer Bewertung von rund zwei Milliarden Euro entspricht. Evotec bestätigte das Interesse, betonte jedoch, dass bisher kein direkter Kontakt stattgefunden habe. Die Hamburger Firma zog Berater hinzu, um die Situation zu analysieren und sich auf mögliche Szenarien vorzubereiten.

Interesse weckt Aufmerksamkeit anderer Investoren

Die Übernahmespeculationen haben auch andere potenzielle Investoren auf den Plan gerufen. Der Finanzinvestor Triton erhöhte seine Beteiligung an Evotec von 5,6 auf 9,2 Prozent, was Spekulationen über einen möglichen Bieterwettstreit anheizte. Die erhöhte Aufmerksamkeit für Evotec kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen mit Herausforderungen wie hohen Kosten für den Aufbau von Biologika-Anlagen und einem schwachen Marktumfeld zu kämpfen hat.

