Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die enttäuschend ausgefallenen Bauzahlen in den USA haben keine tiefen Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen und auch heute bleibt der Datenkalender mit Ausnahme der Verbraucherpreise in Großbritannien dünn bestückt, so die Analysten der Helaba.Allerdings gebe es einige Redebeiträge vonseiten der Notenbanken, die für Impulse sorgen könnten. Zuletzt hätten sich Vertreter der US-Notenbank eher zurückhaltend bezüglich weiterer Leitzinssenkungen geäußert, während die Europäische Zentralbank keinen Zweifel an einer erneuten Lockerung der Geldpolitik im Dezember aufkommen lasse. Laut Ratsmitglied Panetta müsse die EZB die Leitzinsen in den neutralen oder sogar expansiven Bereich führen. ...

