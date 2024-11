München (ots) -- Virginia und Andrew beim Frauenarzt - platzt ihr Traum von Baby Nummer sieben?- Daymian beginnt einen neuen Job in der Autowaschanlage- "Willkommen bei Familie Weiß" am 20. November, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIVirginia und Andrew Weiß leben seit zwei Jahren mit ihren sechs Kindern auf Zypern. Das Leben der Großfamilie ist turbulent, doch Virginia träumt von Baby Nummer sieben - ein Wunsch, der mit gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Währenddessen hat der älteste Sohn Daymian seinen ersten Arbeitstag als Aushilfe in einer Autowaschanlage, und der Aufbau eines neuen Babybetts für Ayvabelle-Hope wird für Andrew zur Geduldsprobe. "Willkommen bei Familie Weiß" ist ab dem 20. November 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Das turbulente Familienleben von Familie Weiß auf Zypern geht in die nächste Runde: Virginia und Andrew genießen ihr Leben mit sechs Kindern, doch Virginia hat einen Herzenswunsch - Baby Nummer sieben. Eine Entscheidung, die nicht nur die Familie beschäftigt, sondern auch mit großen gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Nach sechs Kaiserschnitten macht sich Andrew große Sorgen um seine Frau. Können sie den Wunsch nach einem weiteren Kind erfüllen, oder sind die Risiken einfach zu hoch?Während Virginia und Andrew mit dieser Frage ringen, beginnt Sohn Daymian seinen ersten Arbeitstag als Aushilfe in einer Autowaschanlage. Der 19-Jährige möchte mit seinem Lohn sein Handy abbezahlen und Geld für einen Urlaub mit Freunden verdienen. Wird er seinen Chef zufrieden stellen?Und auch der Familienalltag bringt Herausforderungen mit sich: Ein neues Bett für Ayvabelle-Hope muss her. Die Auswahl ist groß und der Aufbau wird für Andrew und Sohn Maddox zur echten Geduldsprobe. Erst mit der Unterstützung der ganzen Familie scheint das Bett fertig zu werden - wird sich Ayvabelle darin wohlfühlen?"Willkommen bei Familie Weiß" - Ausstrahlung am 20. November 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Nach der Ausstrahlung sind die Episoden sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Das Format wird von filmpool entertainment GmbH produziert.Über "Willkommen bei Familie Weiß":"Willkommen bei Familie Weiß!" ist eine neue Doku-Soap, die das Leben der achtköpfigen Familie Weiß auf Zypern dokumentiert. Mit viel Herz und Humor zeigt die Serie den Alltag der Familie, die vor großen Entscheidungen steht und gemeinsam alle Höhen und Tiefen des Familienlebens meistert. Die Doku-Soap beleuchtet die Herausforderungen und Freuden einer Großfamilie und bietet spannende sowie emotionale Einblicke in ihr turbulentes Leben.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100925968