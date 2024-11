Hamburg (ots) -- EDEKA-Verbund wird ab dem 01.01.2025 neuer Partner von PAYBACK- Kund:innen profitieren von zahlreichen Einkaufsvorteilen- Umfangreiche Kampagne begleitet den Start der PartnerschaftLange wurde über den Starttermin bereits spekuliert, nun ist es offiziell: Ab 1. Januar 2025 wird der EDEKA-Verbund neuer Partner des marktführenden Bonusprogramms PAYBACK, dem mit 31 Millionen aktiven Kund:innen größten Bonusprogramm Deutschlands. Der führende Lebensmittelhändlerverbund ermöglicht seinen Kund:innen mit der neuen Partnerschaft zahlreiche Einkaufsvorteile. Ab Januar können Kund:innen neben den 700 weiteren PAYBACK Partnerunternehmen nun auch für ihre Einkäufe in teilnehmenden Märkten von EDEKA, Marktkauf, Netto Marken-Discount und trinkgut Punkte sammeln, einlösen und Coupons aktivieren. In den ersten Wochen begrüßt der EDEKA-Verbund die Kund:innen mit besonders attraktiven PAYBACK Angeboten für ihren Einkauf.Ab 2025 im EDEKA-Verbund: Endlich unendlich punktenMit rund 11.000 Märkten ist der EDEKA-Verbund der führende Lebensmittelhändlerverbund in Deutschland. Ab Januar 2025 können Kund:innen Punkte über die PAYBACK Karte und die PAYBACK App sammeln, einlösen und Coupons aktivieren. Zudem kann die PAYBACK App mit den Apps von EDEKA und Netto Marken-Discount verknüpft und mit nur einem Scan die Vorteile aus beiden Welten genutzt werden. Zum Start der Partnerschaft heißen der EDEKA-Verbund und PAYBACK die Kund:innen mit besonders attraktiven Angeboten für ihren Einkauf willkommen."Wenn sich zwei führende Unternehmen zusammenschließen, kann daraus nur etwas Großes werden. Dank der Zusammenarbeit mit dem größten Bonuspunkteprogramm PAYBACK schaffen wir im EDEKA-Verbund noch mehr Einkaufsvorteile und werden dadurch noch attraktiver für unsere Kundinnen und Kunden", so Claas Meineke, Vorstand Marketing und Vertrieb der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "PAYBACK überzeugt mit seiner hohen Alltagsrelevanz und Attraktivität des Programms - davon profitieren wiederum auch unsere selbstständigen Kaufleute."Breit angelegte Launch-Kampagne zum Start des ProgrammsAb Januar 2025 startet der EDEKA-Verbund eine breit angelegte Kampagne, um die neue Partnerschaft mit PAYBACK aufmerksamkeitsstark zu bewerben. Neben einem TV- und Online-Spot gibt es auch Kommunikationsmaßnahmen im Out-of-Home-Bereich, in Handzetteln und zielgruppengerechten Content im Social Web. Die EDEKA-Kaufleute bewerben die neue Partnerschaft zusätzlich umfangreich. Darüber hinaus wird die Launch-Kampagne auch auf den Homepages und in den Newslettern von EDEKA, Marktkauf, Netto Marken-Discount und trinkgut sowie in den Apps von EDEKA, Netto Marken-Discount und trinkgut gespielt.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/5912677