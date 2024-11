www.bernecker.info

SYMRISE ist auf den schwedischen Geschmack gekommen und möchte seine Beteiligung an PROBI, die knapp 70 % beträgt, ausbauen, respektive PROBI nun ganz übernehmen. Für jede ausstehende Aktie will man 350 schwedische Kronen (30,24 Euro) in bar zahlen, was einer Prämie von 42 % gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag entspricht. Insgesamt wird der PROBI-Zukauf mit knapp 4 Mrd. Kronen (344 Mio. Euro) bewertet. Das Angebot können Anteilseigner voraussichtlich ab dem 18. Dezember annehmen, die Frist endet Mitte Januar 2025. Die nach SYMRISE größten Anteilseigner Fjärde AP-fonden und Moneta Asset Management haben das Angebot bereits akzeptiert - sie kommen auf knapp 18 % der ausstehenden Anteile. Sobald SYMRISE mehr als 90 % aller Aktien besitzt, soll PROBI von der Börse genommen werden.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!