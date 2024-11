Maxhütte-Haidhof (ots) -- Netto wird ab dem 01.01.2025 neuer Partner von PAYBACK- Attraktive Einkaufsvorteile sowie Coupons für Kundinnen und Kunden- Umfangreiche Kampagne zum Start der PartnerschaftNach langem Warten auf den Punkt gebracht: Netto Marken-Discount wird ab 1. Januar 2025 neuer Partner des marktführenden Bonusprogramms PAYBACK. Über 31 Millionen aktive Kundinnen und Kunden punkten bereits mit dem größten Bonusprogramm Deutschlands. Der Lebensmittelhändler bietet seinen Kundinnen und Kunden mit der neuen Partnerschaft zahlreiche Einkaufsvorteile in den bundesweit rund 4.350 Filialen. Ab Januar 2025 können Kundinnen und Kunden neben den 700 weiteren PAYBACK-Partnerunternehmen nun bei Netto Marken-Discount mit ihren Einkäufen in den Filialen, im Netto-Onlineshop und bei Netto Reisen Punkte sammeln, einlösen und Coupons aktivieren - und somit noch mehr sparen. Den Start der Partnerschaft feiert Netto mit besonders attraktiven PAYBACK Angeboten für Kundinnen und Kunden.Punkt für Punkt: Ab 2025 bei Netto Marken-DiscountMit rund 5.000 Artikeln hat Netto Marken-Discount die größte Lebensmittelauswahl in der Discountlandschaft. Ab Januar 2025 können Kundinnen und Kunden attraktive Punkte über die PAYBACK-Karte, die PAYBACK-App sowie die Netto-App sammeln, einlösen und Coupons nutzen. Zudem kann die PAYBACK App mit der App von Netto Marken-Discount verknüpft und mit nur einem Scan die Vorteile aus beiden Welten genutzt werden. Zum Start heißen Netto und PAYBACK Kundinnen und Kunden mit besonders attraktiven Angeboten beim Einkauf in den Netto-Filialen, im Netto-Onlineshop und auf Netto Reisen.de willkommen."Ein optimales Einkaufserlebnis ist uns wichtig. Wir freuen uns, dass unsere Kundinnen und Kunden ab Januar bei jedem Netto-Einkauf mit PAYPACK vom größtem Bonusprogramm in Deutschland profitieren und wir ihnen somit einen weiteren Mehrwert bieten werden",so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.360-Grad-Kampagne zur PartnerschaftsoffensiveMit umfassenden Kommunikationsmaßnahmen begleitet Netto ab Januar 2025 aufmerksamkeitsstark die neue Partnerschaft mit PAYBACK. Neben einem TV- und Onlinespot, Content auf den Social Media-Kanälen und Aktionen am Point of Sale (POS) bewerben auch die Webseite, die Handzettel und die Netto-App die Zusammenarbeit mit PAYBACK.Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.350 Filialen, rund 87.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,1 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.665 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.Pressekontakt:Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KGChristina StylianouTel.: 09471-320-999E-Mail: presse@netto-online.de, www.netto-online.deOriginal-Content von: Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72216/5912703