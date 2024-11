Verschiedene Internetportale versprechen Arbeitnehmern günstige und schnelle AU-Bescheinigungen. Doch Verbraucherschützer warnen, dass diese rechtlich zweifelhaft seien und nicht immer vom Arbeitgeber anerkannt werden. Dann drohen Lohnausfälle oder gar die Kündigung. In der Corona-Pandemie hatte sich die telefonische Krankschreibung bewährt und wurde schließlich im Dezember 2023 wieder eingeführt Doch die Kritik an der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) per Telefon wird lauter. Es mehren sich ...

