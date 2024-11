Krypto News: Veränderungen bei US-Börsenaufsicht SEC - wie beeinflusst Trump Bitcoin, Ethereum und Co?

Bereits während der Wahlkampf-Phase hatte Donald Trump immer wieder versprochen, dass die Entlassung von Gary Gensler - dem bisherigen Vorsitzenden der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC - eine der ersten Amtshandlungen sein werde. Damit machte Trump Zugeständnisse für den Krypto-Sektor, denn Gensler gilt als einer der größten Kritiker der Kryptowährungen. Dies soll dazu beitragen, die Welt der Kryptowährungen in den USA populärer zu machen und allgemein die Regulierungen zu reduzieren.

Wir verraten, ob Trump als gewählter US-Präsident Gensler überhaupt entlassen könnte und wie sich ein krypto-freundlicher Nachfolger auf Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Co. auswirken wird.

Neuer Schwung durch SEC-Veränderungen - Was wünscht sich die Krypto-Welt?

Der Hauptgrund, warum die United States Securities and Exchange Commission (SEC) aktuell einen so großen Einfluss auf die Welt der Kryptowährungen hat, liegt daran, dass in den USA der rechtliche Status der digitalen Währungen nicht geklärt ist. So argumentiert die SEC, dass es sich hierbei um ein Wertpapier handelt, das ähnlich wie Aktien reguliert werden sollte und damit in den Rechtsbereich der SEC fällt. Alternativ könnten die Krypto-Token jedoch auch als Rohstoffe deklariert werden und würden dann von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reguliert werden.

Gensler gilt als scharfer Kritiker der Kryptowährungen und hat entsprechend nicht nur stärkere Regulationen eingeführt und gefordert, sondern auch viele Klagen gegen US-amerikanische Krypto-Unternehmen durchgeführt. Eine neue Führung könnte eine komplett andere Richtung einschlagen und die Krypto-Welt damit beflügeln. Doch kann Trump dem SEC-Vorsitzenden einfach kündigen?

So, $HBAR board member and ex-Binance US CEO, Brian Brooks, is being talked about as a potential pick for the next SEC chairman.



Imagine having someone with crypto experience leading the SEC.



Big news for the space. pic.twitter.com/Duy0q85ECX - Ajay Kashyap (@EverythingAjay) November 18, 2024

Die Antwort darauf ist ein klares "Nein", denn tatsächlich kann der US-Präsident zwar neue Kandidaten nominieren, doch müssen diese zusätzlich vom Senat bestätigt werden. Den bisherigen Vorsitzenden zu feuern, ist jedoch schwieriger. Allerdings verdichten sich die Gerüchte darum, dass Gensler selbst noch vor der Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar kündigen möchte. Die Spekulationen um einen Nachfolger laufen bereits auf voller Tour und viele Namen werden genannt (siehe Tweet oben), die alle der Krypto-Welt positiv gegenüber eingestellt sind.

Sollte einer dieser Kandidaten tatsächlich als neuer SEC-Vorsitzender eingesetzt werden, könnte dies die Kurse von Bitcoin, Ethereum, Solana und Co. noch weiter in die Höhe treiben. Langfristig könnten außerdem bessere Regulationen dafür sorgen, dass die Krypto-Welt für eine größere Anzahl an US-Investoren interessant wird. Denn bisher haben noch immer viele Anleger aufgrund von fehlender Gewissheit ihre Gelder nicht in die verschiedenen Kryptowährungen fließen lassen. Dies änderte sich zwar bereits durch die Einführung erster Krypto-ETFs in den USA, doch könnte eine Veränderung der SEC-Führung einen noch stärkeren Einfluss haben.

