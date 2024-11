Dogecoin kämpft mit 0,40 US-Dollar Widerstand - Jetzt Aufbruch zu 1 US-Dollar?

Dogecoin (DOGE) zeigt wieder Lebenszeichen. Nach einem 15-prozentigen Rücksetzer hat sich die Meme-Coin am Dienstag über der Marke von 0,40 US-Dollar stabilisiert, kann aber nur einen kurzen Ausbruch über diesen Widerstandsbereich verbuchen. Noch vor wenigen Tagen, am 12. November, erreichte DOGE ein Drei-Jahres-Hoch von 0,44 US-Dollar. Gewinnmitnahmen bremsten die Rallye kurz aus, doch jetzt könnte es wieder aufwärtsgehen. Viele fragen sich: Kommt bald der Angriff auf die magische 1-Dollar-Marke?

Weniger Verkaufsdruck, mehr Optimismus

Ein spannendes Detail: Der Verkaufsdruck auf DOGE hat sich massiv reduziert. Der sogenannte "Age Consumed"-Indikator, der zeigt, wie viele lang gehaltene Coins gehandelt werden, ist in den letzten Tagen um 95 Prozent gefallen. Anders gesagt: Die großen, langfristigen Holder bleiben ruhig und verkaufen kaum. Das schafft Platz für neue Nachfrage und könnte den Kurs weiter pushen.

Klarer Anstieg der letzten Tage, Quelle: https://app.santiment.net/

Zusätzlich stützt die Nachfrage das Kursgeschehen, nachdem auch Bitcoin mit einem Kurs von 94.002 US-Dollar am gestrigen Dienstagabend ein neues Allzeithoch gebildet hat . Ein wichtiger Indikator, der Volumen-Gewichtete Durchschnittspreis (VWAP), liegt aktuell unter dem Marktpreis von DOGE. Das ist ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass Käufer bereit sind, höhere Preise zu zahlen, anstatt auf günstigere Einstiege zu warten.

Elon Musk und Trump als Kurstreiber?

Dass Dogecoin gerade jetzt wieder Schwung aufnimmt, könnte auch mit politischem Rückenwind zu tun haben. Elon Musk, der wohl bekannteste DOGE-Fan, ist zum Chef des neuen "Department of Government Efficiency" (D.O.G.E.) ernannt worden - ein gefundenes Fressen für die Meme-Community. Seine jüngsten Posts auf X haben der Stimmung unter DOGE-Fans erneut Auftrieb gegeben.

Auch Trump, der bald wieder ins Weiße Haus einzieht, hat den Kryptomarkt angeheizt. Seine krypto-freundliche Haltung und die Aussicht auf mehr Regulierungsfreiheit lassen Anleger auf einen Boom hoffen. Die Verbindung von Musk, Trump und Dogecoin sorgt jedenfalls für reichlich Fantasie.

Technische Analyse

Kurzfristig liegt der Fokus auf der Marke von 0,44 US-Dollar, die DOGE am 12. November getestet hat. Sollte dieser Widerstand fallen, könnten 0,50 US-Dollar das nächste Ziel sein. Darüber hinaus träumen manche Analysten bereits von 1 US-Dollar - oder sogar mehr.

in der 3 Monats Vorhersage erwartet die Plattform CoinCodex einen Wert von 0,81 US-Dollar, Quelle: https://coincodex.com/crypto/dogecoin/price-prediction/

John Burr, ein bekannter Krypto-Analyst, sieht Dogecoin bis Januar auf 3 US-Dollar steigen, möglicherweise sogar auf 20 US-Dollar langfristig. Er verweist auf historische Muster, die DOGE immer wieder beeindruckende Anstiege beschert haben. Sicher ist das nicht, aber die Euphorie unter den Fans ist spürbar.

So spannend die Aussichten auch sind, Dogecoin bleibt volatil. Sollte die Marke von 0,29 US-Dollar, die als wichtige Unterstützung gilt, unterschritten werden, könnte das bullische Szenario kippen. In diesem Fall droht ein Rückgang bis auf 0,20 US-Dollar.

Auch die Marktstimmung insgesamt spielt eine Rolle. Nach einem Plus von 160 Prozent im letzten Monat und mehr als 50 Prozent in der vergangenen Woche könnten Gewinnmitnahmen jederzeit wieder einsetzen. DOGE ist bekannt für wilde Preissprünge - nach oben wie nach unten.

1 US-Dollar möglich, aber kein Selbstläufer

Dogecoin hat sich in den letzten Tagen stark präsentiert und könnte durchaus weiter zulegen. Die sinkende Verkaufsbereitschaft der Langzeit-Halter und die steigende Nachfrage sind vielversprechend. Mit Musk und Trump im Rücken und einer engagierten Community ist DOGE ein heißer Kandidat für weitere Höhenflüge. Der Weg zur 1-Dollar-Marke bleibt holprig - aber auch voller Potenzial. Damit steht den Investoren vom aktuellen Niveau ein möglicher Anstieg um 130 Prozent voraus, was bei Memecoins nicht gerade üppig ist. Daher setzen viele aktuell eher auf den Vorverkauf von Crypto All Stars, einer noch jungen Währung, die derzeit noch vergünstigt im Vorverkauf erhältlich ist.

Hier zu Crypto All Stars.

Crypto All-Stars ($STARS) zeigt aktuell einiges an Stärke, so konnte das Projekt im Presale schon über 4,6 Millionen US-Dollar eingesammeln. Die Idee dahinter? Staking einfacher, lukrativer und für alle zugänglicher machen. Der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist der $STARS Token, der sowohl als Belohnung als auch fürs Staking genutzt wird. Das Ziel: Komplexität raus, Gewinne rein.

Problemlöser im Staking

Crypto All-Stars löst ein zentrales Problem vieler Staking-Strategien: die aufwändige Verwaltung auf verschiedenen Plattformen und Netzwerken. Mit der speziell entwickelten Plattform MemeVault wird ein zentraler Zugangspunkt geboten, der den Staking-Prozess effizient gestaltet. Populäre Meme-Coins wie Shiba Inu und Bonk lassen sich dort unkompliziert staken, ohne dass ein Wechsel zwischen unterschiedlichen Blockchains nötig ist. Der STARS Token fungiert dabei als Schlüsselkomponente, die zusätzliche Vorteile bietet. Nutzer mit größeren Mengen an STARS profitieren von einem Multiplikator, der die Staking-Belohnungen um das bis zu 3 fache erhöht.

Das Projekt basiert auf dem ERC-1155-Standard, der eine effiziente Verwaltung verschiedener Tokens über einen einzigen Smart Contract ermöglicht. Unterstützt werden mehrere Netzwerke, darunter Ethereum, Binance Smart Chain und Solana, was eine plattformübergreifende Nutzung erlaubt.

STARS-Token lassen sich einfach über die Website kaufen - mit Ethereum, USDT, BNB, Kreditkarte oder anderen Meme-Coins. In der der aktuellen Presale-Phase liegt der Token-Preis bei 0,0015569 US-Dollar, wobei der Preis schon in gut 2 Tagen wieder anstiegen wird.

Hier noch Crypto All Stars Token im Presale sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.