Krombach (ots) -Die Krombacher Brauerei investiert in den kommenden sechs Jahren insgesamt über 100 Millionen Euro in den Umbau ihrer Abfüllung, um sich weiter zukunftsfähig aufzustellen. Mit dem größten und umfangreichsten Investvorhaben in der langen Historie des Unternehmens unterstreicht die Brauerei nicht nur ihr starkes Bekenntnis zum Standort, sondern untermauert auch ihre Bedeutung als einer der größten Arbeitgeber der Region.Das Modernisierungsprojekt im Gebäudekomplex Littfetal, dem Bereich der Abfüllung und Logistik der Brauerei, beinhaltet im ersten Schritt die Installation eines neuen Sortierbereichs mit einer hochmodernen Sortierung und Systemen, die den Materialfluss optimieren. "In Brauereien wird täglich eine große Menge an Leergut verarbeitet, was eine kontinuierliche und schnelle Sortierung notwendig macht, um dieses wieder in den Produktionskreislauf einzuspeisen. Der Sortieraufwand ist aufgrund der verschiedenen Flaschentypen und -formen extrem hoch. Mit den neuen Anlagen wird der Prozess deutlich effizienter", erklärt Ludger Hense, Leiter der Abfüllung der Krombacher Brauerei. Michael Kröhl, Leiter der Logistik in Krombach weiter: "Der Umbau ermöglicht es uns, auch die Effizienz in der Logistik erheblich zu steigern. Wir bekennen uns damit auch zukünftig zum Mehrwegsystem und stellen unsere Prozesse zukunftssicher auf."Ab 2026 werden zudem vier Abfüllanlagen ausgetauscht. Diese umfassenden Maßnahmen stellen eine logistische Meisterleistung dar: Die Umbaumaßnahmen erfolgen im laufenden Betrieb - eine Herausforderung, die eine akribische Planung und die ganze Flexibilität und das Know-how aller Projektbeteiligten erfordert. Erste Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Das komplexe Projekt wird 2030 abgeschlossen sein."Die Modernisierung unserer Abfüllanlagen ist ein klares Bekenntnis zur Zukunft unserer Brauerei und zur Sortenvielfalt, die unser Unternehmen prägt", erläutert Manfred Schmidt, technischer Geschäftsführer der Krombacher Brauerei. "Trotz der enormen Herausforderungen, die der Umbau während des laufenden Betriebs mit sich bringt, setzen wir auf eine reibungslose Umsetzung, um unsere hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten und den Anspruch, jederzeit zu 100 % lieferfähig zu sein."Die Investition in moderne Abfülltechnologien und effiziente Sortiersysteme verbessert nicht nur die Prozesssteuerung erheblich, sondern schafft auch mehr Flexibilität in der Produktion. Dadurch kann die Brauerei bereits heute und auch in Zukunft zuverlässig auf den Wunsch der Verbraucher nach Vielfalt eingehen und eine breite Produktpalette anbieten. Der Fokus bleibt auf dem Flaggschiff Pils, doch auch die wachsende Komplexität durch die verschiedenen Sorten - von innovativen Bierspezialitäten bis hin zu alkoholfreien Getränken - wird umfassend berücksichtigt.Als bedeutender Arbeitgeber und engagierter Förderer der regionalen Wirtschaft bleibt die Brauerei ihrer Heimat tief verbunden und sichert langfristig Arbeitsplätze. "Wir verfolgen eine nachhaltige Wachstumsstrategie und setzen auf langfristige Investitionen, was den Mitarbeitenden Stabilität und Zukunftsperspektiven gibt", so Manfred Schmidt. "Wir investieren in unsere Zukunft - und damit in die Menschen, die unsere Leidenschaft für gutes Bier teilen. Wir freuen uns darauf, unsere Produktion nachhaltig auf die kommenden Jahrzehnte auszurichten."