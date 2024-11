Mit einem Plus von gut drei Prozent zählt die Aktie von Dermapharm zur Wochenmitte erneut zu den stärksten Werten im SDAX. Seit der Zahlenvorlage in der Vorwoche kennt der Titel nur den Weg nach oben. Die guten Zahlen, die bestätigte Prognose und ein weiterer großer Insiderkauf treiben an - und sorgen für ein klares Kaufsignal.Dermapharm konnte sich im dritten Quartal erneut auf die starke Nachfrage nach Markenarzneimitteln verlassen. Die Umsätze kletterten zwischen Juli und September um 9,5 Prozent ...

