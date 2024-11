Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise im Vereinigtes Königreich stiegen im Monatsvergleich um 0,6%, während die Kernpreise um 0,4% stiegen, was beide Werte leicht über den Schätzungen lagen, so die Experten von XTB.Auch die jährliche Kerninflation sei höher ausgefallen als erwartet, was die Erwartungen bestärke, dass die Bank of England (BoE) ihren aktuellen Leitzins im nächsten Monat beibehalten werde. Die Inflation bei Dienstleistungen bleibe ein zentrales Anliegen, wobei die Kerninflation bei Dienstleistungen von 4,9% im Vormonat auf 5,0% gestiegen sei. ...

