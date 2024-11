Frankfurt (www.fondscheck.de) - 22 ETFs und ETNs sind neu in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen, so die Deutsche Börse AG.Der WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (thesaurierend) investiere in eine breite Auswahl großer Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus Industrieländern, um 90 Prozent des Fonds in Aktien anzulegen. Zusätzlich investiere der ETF indirekt in Terminkontrakte auf globale Staatsanleihen aus den USA, Deutschland und Großbritannien mit Laufzeiten von 2 bis 30 Jahren, um 60 Prozent des Fonds in Anleihen anzulegen. ...

