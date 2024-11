Bereits im Oktober hatte Microsoft angekündigt, auf der Hauptversammlung am 10. Dezember über einen Antrag abstimmen zu lassen, wonach das Unternehmen in Bitcoin investieren soll. Was zunächst als wenig aussichtsreich galt (DER AKTIONÄR berichtete), hat nun durch die Einmischung von MicroStrategy-CEO Michael Saylor neue Aufmerksamkeit erhalten. Dieser will sich nun direkt an den Microsoft-Vorstand wenden. "Der Anleger, der diesen Antrag vorgeschlagen hat, hat mich kontaktiert, um dem Vorstand eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...