Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 19. November 2024, das Liechtensteinische Landeswaldinventar verabschiedet. Es sind positive Entwicklungen zu verzeichnen, unter anderem hat der Biotopwert und damit die ökologische Qualität zugenommen.Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören, dass seit dem letzten Landeswaldinventar im Jahr 2010 die Waldfläche um 278 ha auf 5'976 ha angewachsen und der Anteil an Nadelholzarten in den Tieflagen 43% auf 39% zurückgegangen ist. Durch die gezielte Entnahme von Fichten und die Förderung von klimafitten Baumarten (z. B. Linden, Eichen und Buchen) entwickeln sich die Wälder in den Tieflagen zu standortgerechten Laubholzbeständen. Darüber hinaus hat der Anteil des Waldes mit hohem Biotopwert seit 2010 deutlich zugenommen. Das Bestreben des liechtensteinischen Forstdienstes, die Wälder naturnaher zu bewirtschaften, kommt damit deutlich zum Vorschein. Die Schäden an der Waldverjüngung durch Schalenwild sind allerdings sehr hoch, insbesondere Tannen werden stark verbissen.Mit dem Liechtensteinischen Landeswaldinventar wird alle zwölf Jahre der Zustand des hiesigen Waldes erfasst und es werden Daten u.a. über die Hauptbaumarten, den Mischungsgrad von Nadel- und Laubholz sowie die Bestandesstruktur erhoben. Zudem wird untersucht, wie sich die Wälder verjüngen, welche Schadensbilder vorhanden sind und wie es um die Waldökologie steht. Daraus lässt sich beispielsweise ableiten, wie nachhaltig der Wald genutzt wird.Das Landeswaldinventar ist auf der Internetseite des Amts für Umwelt unter folgendem Link einsehbar: https://www.llv.li/de/landesverwaltung/amt-fuer-umwelt/publikationen/wald-und-holzPressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltDaniel Oertig, Amt für UmweltT +423 236 66 04daniel.oertig@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100925981