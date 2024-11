HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 14,40 auf 14,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die neue Dividendenpolitik des Immobilienunternehmens sei weniger anspruchsvoll als erwartet, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rendite sei nah an jener von 10-jährigen Bundesanleihen, was unattraktiv wirke./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008303504