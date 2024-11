Der Aktienkurs von Atoss Software ist in den letzten 30 Tagen um 15% gesunken und notiert nun in der Nähe des Kursziels von EUR 116,00 von mwb research. Starke Ergebnisse in den ersten neun Monaten 2024, darunter ein Wachstum von 37 % im Jahresvergleich bei Cloud & Subscriptions und ein Anstieg des EBIT um 25 %, veranlassten das Unternehmen zu einer Anhebung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2024. Die internationale Expansion hat jedoch nicht mit den Erwartungen Schritt gehalten, da das Wachstum in den Nicht-DACH-Märkten die Performance in der DACH-Region nicht übertreffen konnte. Dieser Bereich könnte zum Kernstück der Strategie von Atoss nach 2025 werden. Nach der jüngsten Entwicklung des Aktienkurses stufen die Analysten die Aktie auf HALTEN hoch und behalten ihr Kursziel bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ATOSS%20Software%20SE