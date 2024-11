Rambus - RMBS: Halbleiter-Spezialist mit knackigem Pullback-Setup!

Revolutionäre Chipsätze für DDR5 RDIMMs: Innovation von Rambus (RMBS) bei Highspeed-Speichertechnologie

Halbleiter-Aktie in guter Startposition für einen Long Trade!

Rambus (RMBS) - ISIN US7509171069

Rückblick: Bei einem Halbjahresminus von fast 6 Prozent befindet sich die Rambus-Aktie in einer übergeordneten Seitwärtsrange. Auf die Meldung der Zahlen zum dritten Quartal am 28. Oktober reagierte das Wertpapier mit einer langen grünen Tageskerze. Wenige Tage später folgten ein Gap Up und ein Rücksetzer zur 20-Tagelinie. Die sehr kurze Kerze vom gestrigen Dienstag lässt das Setup besonders attrativ erscheinen.

Rambus-Mobile-Aktie: Chart vom 19.11.2024, Kürzel: RMBS Kurs: 52.29 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Gestern überschritt die Rambus-Aktie bereits das Hoch vom Montag, sodass sie schon einmal ein Kaufsignal generierte. Sobald diese Marke erneut geknackt wird, könnten die Bullen verstärkt auf den Zug aufspringen.

Mögliches bärisches Szenario

Nervosität im Tech-Sektor könnte sich auch bei diesem Chip-Wert negativ auswirken. Im Chart haben wir das Exit-Signal bereits unter das Tief vom Dienstag nachgezogen. Wer der Rambus-Aktie mehr Spielraum geben möchte, könnte den Stop Loss unter der Kerze vom Montag beziehungsweise in Höhe der 20-Tagelinie platzieren.

Meinung:

Rambus, gegründet 1990, hat seinen Sitz im kalifornischen San José. Der Halbleiterhersteller stellte für Q3 nicht nur positive Zahlen vor, sondern präsentierte auch revolutionäre Chipsätze für DDR5 RDIMMs. Diese neue Generation von Speicherschnittstellen verspricht einen gewaltigen Leistungssprung für Rechenzentren und festigt Rambus' Spitzenposition in der Entwicklung von Hochgeschwindigkeits-Speichertechnologien.

Marktkapitalisierung: 5.57 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 69.74 Mio. USD

Meine Meinung zu Rambus ist bullisch.

