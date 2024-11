© Foto: Adobe Stock / gopixa

Die Erzeugerpreise in Deutschland sind aufgrund niedrigerer Energiepreise gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Welche Auswirkung hat dies auf die Inflation?Im Oktober 2024 sind die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent gesunken. Analysten hatten im Durchschnitt einen etwas geringeren Rückgang von 1,0 Prozent erwartet. Bereits im September war die Jahresrate um 1,4 Prozent gefallen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im Oktober um 0,2 Prozent, was den Erwartungen der Analysten entsprach. Im September waren die Preise zuvor noch um 0,5 Prozent gesunken. Rückgang der Energiekosten Der Rückgang der Jahresrate ist vor allem auf sinkende …