Qualcomm, der führende Anbieter von Mobilfunkchips, hat auf seinem Investorentag in New York ambitionierte Pläne für die kommenden Jahre vorgestellt. Das Unternehmen strebt bis zum Geschäftsjahr 2029 einen jährlichen Umsatz von 22 Milliarden US-Dollar außerhalb des Smartphone-Segments an. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, potenzielle Verluste durch den Wegfall von Apple als Kunden auszugleichen und neue Wachstumschancen zu erschließen. Besonders vielversprechend erscheinen die Bereiche PC-Chips, Automotive und Mixed-Reality-Headsets, die zusammen einen erheblichen Anteil am prognostizierten Umsatzwachstum haben sollen.

Diversifizierung als Schlüssel zum Erfolg

Die Diversifizierungsstrategie von Qualcomm umfasst mehrere Schlüsselsektoren. Im Automotive-Bereich wird ein Umsatz von 8 Milliarden Dollar angestrebt, während das IoT-Segment 14 Milliarden Dollar beisteuern soll. Für den PC-Markt, in dem Qualcomm mit seinem Snapdragon X für Windows-Geräte Intel herausfordert, wird ein Umsatz von 4 Milliarden Dollar erwartet. Zusätzlich sollen die Bereiche Industrial und XR (Extended Reality) jeweils 4 Milliarden bzw. über 2 Milliarden Dollar zum Gesamtumsatz beitragen. Diese ehrgeizigen Ziele unterstreichen Qualcomms Bestreben, sich als Allround-Chip-Lieferant zu etablieren und seine Marktposition zu stärken.

