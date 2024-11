London (ots/PRNewswire) -- Vier expandierende Technologieunternehmen wurden als Gewinner der Unicorn Kingdom Pathfinder Awards (UKPA) in innovativen Kategorien wie KI und Cybersicherheit ausgezeichnet.- Das Programm zielt darauf ab, die talentiertesten Scale-Up-Unternehmen der Welt zu fördern und ihnen zu helfen, sich in der britischen Wirtschaft zu etablieren.- Das Vereinigte Königreich beherbergt mehr der sog. Einhörner als Frankreich und Deutschland zusammen und ist nach wie vor ein beliebtes Ziel für Technologieunternehmen aus aller Welt.Vier innovative IT-Scale-Up-Unternehmen wurden als Gewinner der Unicorn Kingdom Pathfinder Awards (UKPA) bekannt gegeben, der größten globalen Auszeichnung des britischen Ministeriums für Wirtschaft und Handel (Department for Business and Trade, DBT) für Tech-Scale-Up-Unternehmen. Die ausgezeichneten Unternehmen gehen Herausforderungen an, die von der Verbindung von Krebspatienten mit klinischen Studien bis hin zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von IT-Systemen gegen Cyberangriffe reichen.Die vom DBT ausgerichteten Preise bieten eine einzigartige Gelegenheit, die vielversprechendsten Unternehmen der IT-Branche zu entdecken, und bauen auf dem Erfolg der britischen Tech Rocketship Awards im Jahr 2023 auf, die zu Investitionen in Höhe von 67,4 Millionen Pfund im Vereinigten Königreich führten.Die britische Regierung ist bestrebt, das Vereinigte Königreich zu einem noch größeren Anziehungspunkt für Investoren und globale Unternehmen jeder Art und Größe zu machen. Die Auszeichnungen sollen zeigen, dass das Vereinigte Königreich das richtige Land ist, um Geschäfte zu machen, und tragen dazu bei, weitere Investitions- und Wachstumsmöglichkeiten zu fördern.Die Finalisten wurden aus vier Kategorien ausgewählt: KI, Cybersicherheit, Technologie für vernetzte und automatisierte Mobilität (CAM) und digitale Handelslösungen.Die Gewinner wurden gestern in der LinkedIn-Zentrale in London bekannt gegeben, wo sich die 10 Finalisten einer hochkarätigen Jury aus der Tech-Branche stellten. Außerdem hörten sie in einem Kamingespräch von Unternehmer Alpesh B Patel OBE sowie Forumsteilnehmern Envisionit Deep AI und Shopline - zwei Unternehmen, die sich erfolgreich im Vereinigten Königreich niedergelassen haben.Die Gewinner werden zudem an einem Runden Tisch im Amtssitz des britischen Premiers, der Downing Street No. 10, teilnehmen, um ihren Erfolg bei der Preisverleihung zu zelebrieren und Möglichkeiten zu erkunden, wie das Vereinigte Königreich seine Position als erstklassigen Standort für die Expansion von Unternehmen beibehalten kann.Der für kleine Unternehmen zuständige Minister Gareth Thomas sagte:"Wir haben einen florierenden Technologiesektor im Wert von über 1 Billion US-Dollar und unsere Pathfinder Awards sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, mehr Technologieunternehmen aus der ganzen Welt zu ermutigen, hier im Vereinigten Königreich Geschäfte zu machen.Das Vereinigte Königreich hat nicht nur mehr Einhörner als Frankreich und Deutschland zusammen, sondern unser Land ist auch weiterhin ein erstklassiges Ziel für Technologieunternehmen aus aller Welt, die hierherkommen und erfolgreich sein wollen."Die Gewinner der UKPAs erhalten ein maßgeschneidertes Wachstumsprogramm, um ihr Unternehmen im Vereinigten Königreich zu vergrößern, einschließlich der Unterstützung durch führende Fachleute aus Industrie und Regierung und der Expertise des DBT Global Entrepreneur Programme.Gewinner:- KI: Massive Bio - eine KI-gesteuerte Plattform, die Krebspatienten mit biopharmazeutischen klinischen Studien verbindet. Vorrangiges Ziel ist es, Menschen mit Krebs durch eine genaue und schnelle Analyse zu klinischen Studien zu leiten, die fast genau auf ihre spezifische Erkrankung zugeschnitten sind.- Cybersicherheit: CyLock- bietet eine einfache Lösung, um die Widerstandsfähigkeit von IT-Systemen gegen Cyberangriffe zu testen und erleichtert Kunden die Implementierung von Lösungen zur Überwindung von Cybersicherheits-Schwachstellen.- Digitale Handelslösungen: Grubtech - ermöglicht Restaurants und Lebensmittelketten die Einführung von Omnichannel-Funktionen, ohne dass sie ihre Kernlösungen, wie z. B. Verkaufsstellen, ändern müssen.- Vernetzte und automatisierte Mobilität: Bottobo - ist auf die Entwicklung von Robotiklösungen zur Rationalisierung industrieller Prozesse und zur Steigerung der betrieblichen Effizienz spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt auf autonomen mobilen Robotern (AMR) und Softwareplattformen, die die Art und Weise revolutionieren, wie Lagerhäuser und Vertriebszentren Aufträge erfüllen.Cagatay Culcuoglu, Mitbegründer und Chief Technology Officer bei Massive Bio, sagte:"Es ist toll, den UKPA-Preis für KI zu gewinnen. Das Vereinigte Königreich ist ein großartiger Ort für die globale Expansion und für die Geschäftstätigkeit. Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz in den Commonwealth-Ländern mit der Unterstützung des DBT auszubauen und Krebspatienten dabei zu helfen, die für sie richtigen klinischen Studien zu finden."Diego Padovan, Chief Executive Officer bei CyLock, kommentierte:"Im Bereich der Cybersicherheit ist Vertrauen eine wesentliche Voraussetzung für die Bereitstellung von Produkten. Diese Art von Wettbewerb ist entscheidend für die Vertrauensbildung bei unseren Kunden."Mohamed Hamedi, Mitbegründer und Chief Technology Officer bei Grubtech, sagte:"Es ist großartig, das Vereinigte Königreich als Basis zu haben, um unsere globale Expansion zu beschleunigen. Ich danke dem DBT, dass es uns dabei unterstützt hat, Türen zu öffnen, Barrieren zu beseitigen und uns zu einem erfolgreichen Start verholfen hat."Sancak Gülgen, Mitbegründer von Bottobo, ergänzte:"Wir schätzen die Unterstützung der britischen Regierung für Startups und zukünftige Einhörner sehr. Das Wichtigste daran ist, dass sie einen klaren Plan für die künftigen Anforderungen der Technologie und einen Fokus auf uns hat."Die Steigerung der Investitionen ist ein zentrales Anliegen dieser Regierung. Großbritannien ist zurück und "open for business" und unser florierender Technologiesektor, der auf 1,1 Billionen US-Dollar geschätzt wird, zeigt, dass das Vereinigte Königreich ein bevorzugtes Investitionsziel ist.Das Vereinigte Königreich ist eine von nur drei Volkswirtschaften der Welt mit einem Technologiesektor im Billionen-Dollar-Bereich, dicht hinter den USA und China, und wir ermutigen immer mehr große Technologieunternehmen, nach Großbritannien zu kommen und hier zu arbeiten.Unsere neue Industriestrategie wird von Anfang an international ausgerichtet sein und sich an den besten Errungenschaften der Welt orientieren. Sie wird auf den Stärken des Vereinigten Königreichs aufbauen, um noch mehr internationale Unternehmen dabei zu unterstützen, auf unserem Markt erfolgreich zu sein. Deshalb ist die Digital- und Technologiebranche einer unserer Wachstumssektoren, der im Mittelpunkt der Strategie stehen wird.Vollständige Liste der Finalisten:KI:- Massive Bio (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/FBkfC4R6Ux1nZ3sxh1H4YqVn?domain=eur02.safelinks.protection.outlook.com) - KI-gesteuerte Plattform, die Krebspatienten mit biopharmazeutischen klinischen Studien verbindet.- Pix Force (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/fBaDC597H1Gzy4HyixHkHl7u?domain=eur02.safelinks.protection.outlook.com) - spezialisiert auf die Entwicklung von KI-Algorithmen, die auf die Computer Vision angewendet werden.- Westwell (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/ws-iC6RWUJKgR8H5s2H5kgm9?domain=eur02.safelinks.protection.outlook.com) - eines der ersten Unternehmen in China, das autonome Containerfahrzeuge entwickelt.- Tessact (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/TbbmC7L9tYk0roHqtJHoN7tw?domain=eur02.safelinks.protection.outlook.com) - KI-Video-IT-Unternehmen, das Videoerkennungstechnologien verwendet, die auf fortschrittlichen maschinellen Lernsystemen basieren.Digitale Handelslösungen:- Gallarus Industry Solutions (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/X1_eC863fgRAmLCwuyHyOJSn?domain=eur02.safelinks.protection.outlook.com) - bietet Intelligent Maschine-, IT- und OT-Lösungen, die den Kunden intelligente Entscheidungen ermöglichen.- Grubtech (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/GZ_3C9Q9cjB6J9T0C6Hq5dpe?domain=eur02.safelinks.protection.outlook.com) - ermöglicht Restaurants und Lebensmittelketten die Einführung von Omnichannel-Funktionen, ohne dass sie ihre Kernlösungen, wie z. MooVita (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/sAXFC0V8Hz39nZSrFmH9UdVe?domain=eur02.safelinks.protection.outlook.com) - entwickelt intelligente Mobilitätslösungen bis hin zu straßentauglichen autonomen Fahrzeugen für Stadtverwaltungen weltweit.- Bottobo (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/wwDFCgLptJ2jvpHyHgH4kKCc?domain=eur02.safelinks.protection.outlook.com) - spezialisiert auf die Entwicklung von Robotiklösungen zur Rationalisierung industrieller Prozesse und zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.Cybersicherheit:- CyLock (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/CGbiCjqYI0qwzPcYI7HmJKTd?domain=eur02.safelinks.protection.outlook.com) - KI-gestützte B2B-SaaS-Cybersecurity-Plattform, die jedes IT-System automatisch und aus der Ferne analysiert, ohne dass technische Kenntnisse, Installation, Konfiguration oder Wartung erforderlich sind.- Cyberdes (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/d-qQCkZ2tvQRD1cyS8HGAqgM?domain=eur02.safelinks.protection.outlook.com) - Cyberdes bietet ein Zusammentreffen von KI und Halbleitertechnologie im Bereich der Cybersicherheit.Hinweise für Redakteure- Alle Einzelheiten zu den Auszeichnungen finden Sie hier: https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/GH4tCmQqcqn7VDSEURHRoNjZ?domain=great.gov.uk (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/MymqCl5RilZ3WpHDTNHzPZJD?domain=eur02.safelinks.protection.outlook.com).- Weitere Informationen über das Global Entrepreneur Programme finden Sie hier: https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/3137CnrRHVo14jF1cWHJOPDt?domain=great.gov.uk/ (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/3137CnrRHVo14jF1cWHJOPDt?domain=great.gov.uk)- Der Expertenjury gehörten an: DBT Director of Investment John Edwards, Deputy Chief Scientific Adviser Tim Kay, Mitbegründer von Blue Lake VC Lyuba Guk und Group Operations Director von Founders Forum Ellie Steel.