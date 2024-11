München (ots) -Herzlich, humorvoll, kreativ: Vivien Wulf wird ab Folge 4.371 (voraussichtlicher Sendetermin: 20. Februar 2025) die Rolle Larissa Mahnke spielen. Larissa kommt aus einer wohlhabenden Familie. Ihre Eltern sahen immer ihren Bruder als Erbe des Edelsteinunternehmens; doch dieser ist bereits vor längerer Zeit im Teenageralter ums Leben gekommen, genauso wie ihre Eltern vor einem Jahr.Henry und Sophia haben Larissa schon vor Jahren bei einem Urlaub in einem noblen Skiort kennengelernt. Sophia sieht in der Anwärterin auf ein großes Erbe eine gute Partie für ihren Sohn und lädt sie unter einem Vorwand an den Fürstenhof ein. Ihr Ziel ist es, sie mit Henry zu verkuppeln, denn Larissa bekommt sämtliche Vermögenswerte des elterlichen Unternehmens nur dann, wenn sie verheiratet ist. Für Henry hatte Larissa schon immer etwas übrig. Wird er ihre Gefühle erwidern?Vivien Wulf über ihre Rolle als Larissa: "Mir ist es äußerst wichtig, dass Frauen sowohl auf der Leinwand als auch im echten Leben als Unternehmerinnen sichtbar werden. Das Potenzial und die Ambitionen - vor allem junger Frauen - dürfen nicht länger durch unsichtbare Barrieren wie die gläserne Decke eingeschränkt werden. Durch meine Rolle bei Sturm der Liebe habe ich die Möglichkeit, diese Haltung auch vor der Kamera zu verkörpern: Weibliche Stärke und Unternehmergeist sollten nicht die Ausnahme sein, sondern die Norm. Es ist an der Zeit, Frauen im Business und in der Filmwelt mutigere und authentischere Rollen zuzutrauen. Ich bin sehr dankbar, die Rolle der Larissa Mahnke zu spielen, denn sie muss sich immer wieder gegen Klischees, Rollenbilder und Schubladendenken behaupten - eine Herausforderung, die viele Frauen nur zu gut kennen."Vivien Wulf, geboren 1994 in Karlsruhe, ist seit über 15 Jahren als Schauspielerin in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft aktiv. Ihre Karriere begann sie 2009 mit einer Hauptrolle im Ken-Follett-Zweiteiler "Eisfieber" und war seitdem in Produktionen wie "Das Traumschiff", "SOKO Köln" und "Der Alte" zu sehen. Auch auf der Kinoleinwand wirkte sie in Filmen wie "Walt Disneys ROCK IT!" und "Misfit" mit. Neben der Schauspielerei ist Vivien Wulf ausgebildete Journalistin und Autorin des Spiegel-Bestsellers Pretty Happy. Gemeinsam mit Franca Lehfeldt und Nena Brockhaus gründete sie vor vier Jahren die Eventreihe WoMen on Top, die sich für Gleichberechtigung und die Förderung von Frauen einsetzt."Sturm der Liebe" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Geschäftsführer (Content) Bavaria Fiction und Gesamtleitung 'Sturm der Liebe'": Marcus Ammon; Ausführender Produzent: Peter Proske-Clayton) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Telenovela wird nach den Ökologischen Standards der Filmbranche produziert und trägt seit 2022 das Label "Green Motion". Die Redaktion liegt bei Nils Wohlfarth (WDR/federführend) und Lara Okamoto (BR). Headautorin ist Claudia Köhler."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/ (https://www.daserste.de/unterhaltung/soaps-telenovelas/sturm-der-liebe/index.html)In der Mediathek unter https://www.ardmediathek.de/sturmderliebeFotos auf www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion,Presse und InformationTel.: 089/558944-898 E-Mail: lars.jacob@ard.deJessica Emmert,PR-Redakteurin "Sturm der Liebe"Tel. 089/6499-2868E-Mail: jessica.emmert@bavaria-fiction.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5912863