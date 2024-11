DJ CTS Eventim macht Karel Dörner zum Chief Technology Officer

FRANKFURT (Dow Jones)--CTS Eventim beruft per Jahresbeginn 2025 Karel Dörner für die neue Position eines Chief Technology Officer in den Vorstand. Das beschloss der Aufsichtsrat, wie der Ticketvermarkter und Tourneeveranstalter in Hamburg mitteilte. Dörner war Leiter der McKinsey Digital Labs für Westeuropa und Mitgründer von Ebay Europe.

Der Manager soll unter anderem für eine umfassende Implementierung von Künstlicher Intelligenz als wichtigen Baustein des zukünftigen Unternehmenserfolgs sorgen.

